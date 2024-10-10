Тепер усі iPod, крім останніх iPod Touch, вважаються застарілими, що ознаменувало кінець епохи крихітних медіаплеєрів.

Apple офіційно додала до списку застарілих пристроїв три знайомі девайси: iPhone 6, iPod nano 7 і iPod shuffle 4. Увагу на це звернув портал MacRumors, назвавши це "завершенням епохи".

Компанія вважає пристрій "застарілим" після закінчення семи років з моменту припинення його продажу. Як тільки пристрій стає застарілим, він більше не підлягає ремонту в Apple Store або в авторизованого постачальника послуг Apple.

Останній iPod nano 7 вийшов у 2012 році, а iPod shuffle 4 на кілька років раніше. У 2015-му виробник представив нові колірні варіанти для медіаплеєрів, а повністю випуск iPod nano і iPod shuffle було припинено в 2017 році.

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До них примкнув і "старенький" iPhone 6, один з найбільш продаваних айфонів в історії бренду. Примітно, що його Plus-варіація застаріла ще у квітні. Це пов'язано з тим, що iPhone 6 довше залишався доступним у реселерів у деяких країнах.

Поповнився і список так званих вінтажних пристроїв. До нього тепер потрапили модель 12-дюймового MacBook 2017 року і iPad 6-го покоління. За правилами компанії, статус вінтажний присвоюють гаджету, який припинили продавати понад п'ять років тому, але не менше семи років тому.

А тим часом Apple готується до жовтневої презентації, на якій мають показати перші комп'ютери Mac на чипсетах M4. Також ми чекаємо на новий iPad Mini, який востаннє оновлювався ще 2021 року.

Раніше експерти назвали найкращий iPhone прямо зараз за співвідношенням ціни та якості. У плані продуктивності та фотоможливостей він не сильно поступається новішим моделям, зате коштує при цьому помітно дешевше.

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