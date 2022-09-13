Новинка можна буде купити з 16 вересня за 30 доларів (~1100 грн).

Компанія Xiaomi оновила асортимент своїх аксесуарів новим зовнішнім акумулятором для iPhone 13 та iPhone 12.

Причому пристрій можна використовувати не тільки як портативний акумулятор: в комплекті поставляється вертикальний док, який заряджає одночасно смартфон і пауербанк, повідомляє DigitNews.

Місткість акумулятора становить 5000 мАг, а максимальна потужність при зарядці через кабель USB-C – до 20 Вт. Унікальний пристрій оснащений усіма необхідними механізмами захисту, в тому числі виявленням сторонніх металевих предметів.

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Виробник заявляє, що всередині встановлений потужний магніт (сила відриву 10 H), тобто при бажанні iPhone можна заряджати й в чохлі.

Новинка можна буде купити з 16 вересня за 30 доларів (~1100 грн). Поки тільки в Китаї, але незабаром її напевно можна буде знайти й на торгових майданчиках по типу AliExpress.

Нагадаємо, раніше Xiaomi представила свій найдешевший смартфон Redmi A1. Також новинка примітна тим, що це перший за довгий час смартфон Xiaomi на чистому Android 12 без фірмової оболонки MIUI.

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