Тести показали, що це один з найавтономніших смартфонів на ринку.

Samsung представила середньобюджетний смартфон Galaxy A55 на початку березня. Фахівці DxOMark високо оцінили його дисплей, назвавши найкращим у своєму ціновому класі. Тепер стала відома ще одна несподівана перевага нового пристрою.

Журналісти порталу GSMArena опублікували результати тестування батареї Galaxy A55. Виявилося, це одна з найсильніших сторін телефону і помітний апгрейд порівняно з торішнім Galaxy A54. При активному використанні смартфон може протягнути 13 годин 27 хвилин.

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За підсумками тестів Galaxy A55обігнавGalaxy A35, дорожчий Galaxy S24, преміальний Oppo Find X7 Ultra і навіть новенький iPhone 15 Pro. А у своєму ціновому сегменті краще тримає батарею тільки Nothing Phone (2a).

А ось швидкість зарядки Samsung Galaxy A35 не дуже конкурентоспроможна у своїй ціновій категорії. Повний цикл зарядки займає близько 1 години і 3 хвилин, тоді як 30-хвилинна зарядка доведе заряд батареї лише до 55%.

Samsung Galaxy A55 вийшов з 6,6-дюймовим дисплеєм AMOLED з роздільною здатністю 1080 x 2340 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Смартфон отримав новий чіп Exynos 1480, 12 Гбайт оперативної пам'яті і потрійну камеру 50+12+5 Мп.

Новинка працює на базі One UI 6.1 (Android 14), оснащена ШІ-функціями і підтримуватиметься оновленнями протягом п'яти років. Samsung Galaxy A55 у базовій конфігурації оцінили в 480 євро (~18 200 грн), скоро він з'явиться і в Україні.

Днями Samsung представила ще один смартфон-середняк – Galaxy M55. Його головною фішкою стала рекордна селфі-камера на 50 Мп. Для порівняння, навіть флагман Galaxy S24 Ultra має "фронталку" роздільною здатністю всього лише 12 мегапікселів.

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