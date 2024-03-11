За офіційними даними продажі стартують 29 березня й мінімальна вартість становить 15 тис. грн.

Samsung сьогодні, 11 березня, офіційно представив смартфони середнього рівня Galaxy A55 та Galaxy A35.

Продажі в Україні, як повідомляється на сайті компанії стартують 29 березня.

Офіційні ціни на обидві новинки виглядають так:

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Galaxy A35: 6/128 ГБ - 14 999 грн, 8 / 256 ГБ - 16 599 грн;

Galaxy A55: 8/128 ГБ - 18 999 грн, 8 / 256 ГБ - 20 999 грн.

Обидві новинки працюють на Android 14 з інтерфейсом OneUI 6.1 Протягом п'яти років вони отримають чотири оновлення Android і ще рік отримуватимуть оновлення безпеки. Обидва гаджети мають акумулятори ємністю 5000 мАг, захист IP67 та захисне скло Corning Gorilla Glass Victus+.

Однак, тематичний сайт sammobile, який відомий своїми інсайдами щодо компанії, наголошує, що топова версія Galaxy A55 має цілих 12 ГБ оперативної пам'яті, що більше, ніж у Galaxy S24. Як додається, вартість Galaxy A55 у конфігурації 12/256 ГБ не оголошена.

Новинки від Samsung

У лютому Samsung привезла на техновиставку MWC 2024 концепт гнучкого смартфона, який вміє перетворюватися на браслет. Новинка отримала назву Cling Band.

Як повідомляв УНІАН 4 березня компанія Samsung офіційно презентувала в Індії смартфон Galaxy F15. Новий гаджет отримав акумулятор ємністю 6000 мАг, а ціна базової версії з 4 ГБ ОЗП та 128 ГБ флеш-пам'яті становить лише 195 доларів. При цьому його "брат" з 6/128 ГБ дорожче на 10 доларів.

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