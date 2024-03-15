Смартфон отримав 141 бал і закономірно посів перше місце у своєму ціновому сегменті.

Раніше цього тижня Samsung представила Galaxy A55 . Недорогий, але потужний телефон вже протестували авторитетні фахівці з DxOMark і високо оцінили його дисплей. Смартфони південнокорейського бренду традиційно вважаються одними з найкращих на ринку за якістю екранів.

За підсумками тестів смартфон посів 26-те місце в глобальному рейтингу дисплеїв, і навіть обійшов деякі преміальні моделі, зокрема iPhone 14 Plus, OPPO Find X6 Pro і Google Pixel 7. А у своєму ціновому сегменті Samsung Galaxy A55 і зовсім став абсолютним лідером, залишивши позаду Galaxy S23 FE і Nothing Phone (2).

У звіті йдеться про те, що в екрана Galaxy A55 чудова продуктивність, читабельність, перенесення кольорів – багато у чому завдяки підвищеній до 1638 ніт піковій яскравості. Експерти розповіли, що смартфон ідеально підійде для перегляду контенту в HDR10: у цьому відношенні він помітно перевершує свого попередника.

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Недоліки теж є, але вони незначні: не завжди точне опрацювання випадкових дотиків дисплея, занадто високий рівень автоматичної яскравості в темряві навіть у випадку ввімкненого фільтра синього світла та випадкові смуги від рожевого до зеленого на екрані під час перегляду під кутом.

Samsung Galaxy A55 вийшов з 6,6-дюймовим дисплеєм AMOLED з роздільною здатністю 1080 x 2340 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Смартфон отримав новий чіп Exynos 1480, 12 Гбайт оперативної пам'яті і потрійну камеру 50+12+5 Мп.

Новинка працює на базі One UI 6.1 (Android 14), оснащена ШІ-функціями і буде оновлюватися протягом п'яти років. В Україні телефон з'явиться 29 березня, мінімальна вартість складе 15 тис. грн.

Цього літа також варто очікувати виходу Galaxy Z Fold 6 і Galaxy Z Flip 6. Раніше інсайдери ділилися рендерами і подробицями нового покоління складних смартфонів.

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