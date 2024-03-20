Джерела повідомляють, що Samsung "суттєво змінить дизайн і концепцію" флагманської серії.

У флагманських смартфонах Samsung, які вийдуть у 2025 році, зміниться не лише зовнішній вигляд, а й "концепція серії" загалом. Такою інформацією поділився відомий інсайдер під ніком Revegnus.

Останні декілька поколінь Galaxy S мало чим відрізнялися одне від одного в плані дизайну, оновлювалась тільки "начинка". З приходом Galaxy S25 це має змінитися. Конкретні зміни не згадуються, але можна стверджувати, що, як мінімум, смартфони не будуть копією попередників.

Другим важливим апгрейдом стане збільшений дисплей. У повідомленні говориться, що молодша модель Galaxy S25 отримає збільшений до 6,36 дюйма екран проти 6,2 дюйма у Galaxy S24. Загалом, збільшення розмірів буде "загальною тенденцією" для всіх великих брендів на ринку смартфонів.

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У ранніх повідомленнях йшлося, що модель Galaxy S25 Ultra отримає камеру з рекордною роздільною здатністю 440 Мп. Актуальний S24 Ultra обладнано датчиком на 200 Мп.

Так чи інакше, анонс Samsung Galaxy S25 відбудеться ще не скоро, оскільки серія Galaxy S24 надійшла в продаж лише декілька місяців тому. Смартфони отримали рекордну підтримку Android, ШІ-функції, а за підсумками серії тестів DxOMark екран S24 Ultra визнали найкращим у світі.

На 2024 рік у Samsung заплановано багато анонсів. Цього літа компанія випустить Galaxy Z Fold 6 і Z Flip 6. Інсайдери вже ділилися рендерами і подробицями нового покоління складних смартфонів. Тоді ж варто очікувати появи "народного" Galaxy S24 FE.

Також до кінця 2024 року в продаж надійде Galaxy Ring – розумне кільце, яке вимірює "життєву силу" свого власника. ЗМІ пророкують, що це буде хіт і вбивця розумних годинників і фітнес-браслетів.

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