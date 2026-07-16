У PS Store розпочався великий літній розпродаж – знижки на хіти і новинки до 90%

Зі значною знижкою можна придбати Assassin’s Creed Shadows, Borderlands 4, Kingdom Come: Deliverance II та інші ігри.

У магазині PlayStation Store розпочався великий "Літній розпродаж", у рамках якого можна придбати сотни різних ігор, включно з нещодавніми релізами, зі вигідними знижками, що сягають 90%.

Розпродаж проходить у два етапи: перший завершиться 27 липня, другий – 12 серпня. Усі знижки можна переглянути за посиланням, а ми зібрали невеликий список найвигідніших пропозицій:

Літній розпродаж у PS Store:

Resident Evil Requiem – 1539 грн (знижка 30%)

Ghost of Yotei Deluxe Edition – 1847 грн (знижка 23%)

SAROS Deluxe Edition – 1847 грн (знижка 23%)

Nioh 3 – 1407 грн (знижка 35%)

Astro Bot – 1419 грн (знижка 30%)

Assassin’s Creed Shadows – 1034 грн (знижка 55%)

Battlefield 6 – 1199 грн (знижка 50%)

NBA 2K26 – 349 грн (знижка 90%)

Clair Obscur: Expedition 33 – 1199 грн (знижка 25%)

Borderlands 4 – 1199 грн (знижка 60%)

Monster Hunter Wilds – 813 грн (знижка 63%)

Elden Ring Nightreign – 899 грн (знижка 25%)

Resident Evil Remake Trilogy – 791 грн (знижка 67%)

Kingdom Come: Deliverance II – 799 грн (знижка 80%)

FINAL FANTASY XVI – 719 грн (знижка 60%)

"Відьмак 3: Дике полювання" – 199 грн (знижка 80%)

Mafia: Trilogy – 359 грн (знижка 80%)

STAR WARS Jedi: Survivor – 359 грн (знижка 85%)

Mortal Kombat 1 – 299 грн (знижка 80%)

Раніше Sony оприлюднила липневу добірку PS Plus Extra та Premium: до каталогу сервісу додадуть одразу кілька великих проєктів, зокрема Avatar: Frontiers of Pandora та Rise of the Ronin.

Відео дня

Тим часом деякі геймери бойкотують PS Plus через рішення Sony відмовитися від дисків. Починаючи із січня 2028 року всі нові релізи для консолей PlayStation виходитимуть виключно в цифровому форматі.

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