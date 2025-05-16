Наразі легендарний геймдизайнер працює одразу над трьома іграми.

Хідео Кодзіма – легендарна фігура в ігровій індустрії, чиє ім'я давно стало синонімом інноваційного підходу та нестандартного мислення. В його доробку – культові проєкти, які назавжди змінили уявлення про відеоігри як про вид мистецтва. Уже наступного місяця світ побачить нове втілення його творчого генія з релізом Death Stranding 2.

В інтерв'ю журналу Edge геймдизайнер поділився, що підготував "ігровий заповіт", передавши команді Kojima Productions USB-накопичувач зі своїми кращими ідеями, щоб після його смерті "вони не робили одне й те саме".

На такий своєрідний заповіт розробника наштовхнули думки про раптовість смерті. У свої 61 роки він не планує зупинятися, але розуміє, що часу на творчість залишилося небагато

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"Я ніколи не відчував себе старим і припускав, що зможу творити стільки, скільки живу. А потім я захворів і не міг нічого створювати. Люди навколо мене вмирали. Я зіткнувся зі смертю. Тепер я замислююся, скільки років у мене залишилося на створення ігор і фільмів? Може, десять, – згадує Кодзіма про час, коли він хворів на COVID-19.

Як підсумок: він передав флешку з усіма своїми ідеями особистому помічникові, щоб його команда змогла по-справжньому творити, а не паразитувати на його спадщині. Маестро не уточнив, скільки ідей він приготував для нащадків і чи робиться бекап того самого накопичувача.

Над чим зараз працює Кодзіма

Death Stranding 2. За словами журналістів, які награли 30 годин, гра перевершує першу частину за всіма показниками: вона стала більшою, кращою і красивішою. А геймплейно сиквел більше нагадує MGS 5. Реліз уже 26 червня ексклюзивно на PS5.

OD. Проєкт у жанрі хоррор, який Кодзіма робить разом із Microsoft та її хмарними технологіями. Геймдизайнер описав її, як щось середнє між грою й фільмом. Коли вона вийде, невідомо.

Physint. Духовний спадкоємець Metal Gear, якого сам Кодзіма називає "вершиною своєї кар'єри". Активна розробка почнеться після виходу Death Stranding 2, тож чекаємо ближче до 2030 року. Створюється за підтримки Sony.

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