Хідео Кодзіма – легендарна фігура в ігровій індустрії, чиє ім'я давно стало синонімом інноваційного підходу та нестандартного мислення. В його доробку – культові проєкти, які назавжди змінили уявлення про відеоігри як про вид мистецтва. Уже наступного місяця світ побачить нове втілення його творчого генія з релізом Death Stranding 2.
В інтерв'ю журналу Edge геймдизайнер поділився, що підготував "ігровий заповіт", передавши команді Kojima Productions USB-накопичувач зі своїми кращими ідеями, щоб після його смерті "вони не робили одне й те саме".
На такий своєрідний заповіт розробника наштовхнули думки про раптовість смерті. У свої 61 роки він не планує зупинятися, але розуміє, що часу на творчість залишилося небагато
"Я ніколи не відчував себе старим і припускав, що зможу творити стільки, скільки живу. А потім я захворів і не міг нічого створювати. Люди навколо мене вмирали. Я зіткнувся зі смертю. Тепер я замислююся, скільки років у мене залишилося на створення ігор і фільмів? Може, десять, – згадує Кодзіма про час, коли він хворів на COVID-19.
Як підсумок: він передав флешку з усіма своїми ідеями особистому помічникові, щоб його команда змогла по-справжньому творити, а не паразитувати на його спадщині. Маестро не уточнив, скільки ідей він приготував для нащадків і чи робиться бекап того самого накопичувача.
Над чим зараз працює Кодзіма
- Death Stranding 2. За словами журналістів, які награли 30 годин, гра перевершує першу частину за всіма показниками: вона стала більшою, кращою і красивішою. А геймплейно сиквел більше нагадує MGS 5. Реліз уже 26 червня ексклюзивно на PS5.
- OD. Проєкт у жанрі хоррор, який Кодзіма робить разом із Microsoft та її хмарними технологіями. Геймдизайнер описав її, як щось середнє між грою й фільмом. Коли вона вийде, невідомо.
- Physint. Духовний спадкоємець Metal Gear, якого сам Кодзіма називає "вершиною своєї кар'єри". Активна розробка почнеться після виходу Death Stranding 2, тож чекаємо ближче до 2030 року. Створюється за підтримки Sony.