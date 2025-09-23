Хідео Кодзіма показав одразу 2 нові ігри: трейлери, постери та головні актори

Хоррор OD обзавівся підзаголовком Knock.

Хідео Кодзіма провів власну презентацію Beyond the Strand, де презентував подробиці одразу 2 своїх нових ігор: спадкоємця Metal Gear Solid - Physint і хорор OD, який отримав підзаголовок Knock.

Насамперед, OD: Knock отримала трейлер, у якому головна героїня дуже кінематографічно запалює свічки в, схоже, проклятому будинку. Напис на початку ролика говорить, що якийсь "жах" знову прокинувся через багато років.

Головні ролі виконують Софія Лілліс і Хантер Шафер, Філ Спенсер обіцяє, що гра стане революційною, а сам Кодзіма запевняє, що гра буде не тільки про запалювання свічок.

Шпигунська гра Physint отримала менше уваги, навіть сама назва все ще залишається технічною, до релізу вона зміниться. Проте Кодзіма показав перший постер проєкту, а також деяких акторів: Чарлі Фрейзера, Ма Дон-сока і Мінамі Хамабе.

Сам Хідео Кодзіма нещодавно говорив, що реліз Physint ще не скоро. Проєкт анонсували ще на початку 2024 року, але розробка займе ще щонайменше 5-6 років.

Раніше Хідео Кодзіма зізнався, що не соромиться вставляти спойлери в трейлери своїх ігор. Геймдизайнерові подобається, коли сюжет зрозумілий із самого початку.

