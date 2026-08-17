У Steam тривають одразу три розпродажі: які хітові ігри можна купити зі знижкою

У магазині розпочався розпродаж від видавництва SEGA та інших.

У Steam стартували одразу два великі розпродажі. Перший присвячений іграм серії Mafia, другий – іграм від японського видавця SEGA. Зі знижками до 85% можна придбати ігри серій Persona, Warhammer, Yakuza та інші. Акції триватимуть до 28 та 27 серпня відповідно.

Також в онлайн-магазині Valve проходить фестиваль ізометричних ігор, який триватиме до 19 серпня. Акція присвячена проєктам із глибоким сюжетом, тактичними боями та ізометричною перспективою.

Ігри Mafia зі знижкою:

Mafia: The Old Country – 1199 грн (−40%)

Mafia: Definitive Edition – 191 грн (−84%)

Mafia II: Definitive Edition – 189 грн (−80%)

Mafia III: Definitive Edition – 189 грн (−80%)

Mafia Trilogy – 318 грн (−80%)

Mafia: The Omertà Collection – 1872 грн (−54%)

Відео дня

Ігри SEGA зі знижкою:

Metaphor: ReFantazio – 879 грн (−60%)

Persona 5 Royal – 569 грн (−70%)

Persona 3 Reload – 629 грн (−65%)

Yakuza 0 Director's Cut – 934 грн (−45%)

Like a Dragon: Infinite Wealth – 499 грн (−75%)

Yakuza: Like a Dragon – 319 грн (−60%)

Sonic Racing: CrossWorlds – 959 грн (−60%)

Shin Megami Tensei V: Vengeance – 629 грн (−70%)

Two Point Hospital – 238 грн (−75%)

Sonic Mania – 74 грн (−75%)

Total War: WARHAMMER II – 237 грн (−75%)

Total War: WARHAMMER III – 284 грн (−85%)

Total War: ROME II - Emperor Edition – 189 грн (−80%)

Ізометричні ігри зі знижкою:

Marvel's Midnight Suns – 379 грн (−80%)

Warhammer 40,000: Rogue Trader – 319 грн (−60%)

Pathfinder: Wrath of the Righteous - Enhanced Edition – 74 грн (−75%)

Disco Elysium - The Final Cut – 191 грн (−75%)

Pillars of Eternity II: Deadfire – 279 грн (−60%)

Pillars of Eternity - Definitive Edition – 399 грн (−60%)

XCOM: Enemy Unknown – 115 грн (−60%)

Neverwinter Nights: Enhanced Edition – 145 грн (−60%)

Baldur's Gate II: Enhanced Edition – 124 грн (−70%)

Age of Wonders III – 182 грн (−75%)

Magicka 2 – 92 грн (−75%)

King's Bounty: Armored Princess – 33 грн (−85%)

Нагадаємо, 13 серпня Sony розпочала великий розпродаж у магазині PS Store. Знижки отримали багато відомих хітів, зокрема Black Myth: Wukong, Gears of War: Reloaded та S.T.A.L.K.E.R. 2.

Раніше критики склали топ-10 найкращих ігор Steam, які можна пройти за один вечір. Усі їх можна пройти за п’ять годин або швидше, при цьому кожна здатна подарувати яскраві емоції та надовго залишитися в пам’яті.

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