У Steam тривають одразу три розпродажі: які хітові ігри можна купити зі знижкою

У Steam стартували одразу два великі розпродажі. Перший присвячений іграм серії Mafia, другий – іграм від японського видавця SEGA. Зі знижками до 85% можна придбати ігри серій Persona, Warhammer, Yakuza та інші. Акції триватимуть до 28 та 27 серпня відповідно.

Також в онлайн-магазині Valve проходить фестиваль ізометричних ігор, який триватиме до 19 серпня. Акція присвячена проєктам із глибоким сюжетом, тактичними боями та ізометричною перспективою.

Ігри Mafia зі знижкою:

  • Mafia: The Old Country – 1199 грн (−40%)
  • Mafia: Definitive Edition – 191 грн (−84%)
  • Mafia II: Definitive Edition – 189 грн (−80%)
  • Mafia III: Definitive Edition – 189 грн (−80%)
  • Mafia Trilogy – 318 грн (−80%)
  • Mafia: The Omertà Collection – 1872 грн (−54%)

Відео дня

Ігри SEGA зі знижкою:

  • Metaphor: ReFantazio – 879 грн (−60%)
  • Persona 5 Royal – 569 грн (−70%)
  • Persona 3 Reload – 629 грн (−65%)
  • Yakuza 0 Director's Cut – 934 грн (−45%)
  • Like a Dragon: Infinite Wealth – 499 грн (−75%)
  • Yakuza: Like a Dragon – 319 грн (−60%)
  • Sonic Racing: CrossWorlds – 959 грн (−60%)
  • Shin Megami Tensei V: Vengeance – 629 грн (−70%)
  • Two Point Hospital – 238 грн (−75%)
  • Sonic Mania – 74 грн (−75%)
  • Total War: WARHAMMER II – 237 грн (−75%)
  • Total War: WARHAMMER III – 284 грн (−85%)
  • Total War: ROME II - Emperor Edition – 189 грн (−80%)

Ізометричні ігри зі знижкою:

  • Marvel's Midnight Suns – 379 грн (−80%)
  • Warhammer 40,000: Rogue Trader – 319 грн (−60%)
  • Pathfinder: Wrath of the Righteous - Enhanced Edition – 74 грн (−75%)
  • Disco Elysium - The Final Cut – 191 грн (−75%)
  • Pillars of Eternity II: Deadfire – 279 грн (−60%)
  • Pillars of Eternity - Definitive Edition – 399 грн (−60%)
  • XCOM: Enemy Unknown – 115 грн (−60%)
  • Neverwinter Nights: Enhanced Edition – 145 грн (−60%)
  • Baldur's Gate II: Enhanced Edition – 124 грн (−70%)
  • Age of Wonders III – 182 грн (−75%)
  • Magicka 2 – 92 грн (−75%)
  • King's Bounty: Armored Princess – 33 грн (−85%)

Нагадаємо, 13 серпня Sony розпочала великий розпродаж у магазині PS Store. Знижки отримали багато відомих хітів, зокрема Black Myth: Wukong, Gears of War: Reloaded та S.T.A.L.K.E.R. 2.

Раніше критики склали топ-10 найкращих ігор Steam, які можна пройти за один вечір. Усі їх можна пройти за п’ять годин або швидше, при цьому кожна здатна подарувати яскраві емоції та надовго залишитися в пам’яті.

Вас також можуть зацікавити новини: