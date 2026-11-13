Не так скоро, як хотілося б: журналісти знайшли дату релізу 'Відьмака 4'

Приводом для таких припущень стала нова вакансія від CD Projekt.

CD Projekt RED, схоже, вже визначилася з орієнтовними термінами виходу The Witcher 4. Нова вакансія польської студії побічно вказує на те, що реліз наступної частини серії може відбутися в травні 2028 року.

У оголошенні студія шукає фахівця до юридичного відділу Business & IP. Серед його обов’язків – юридичний супровід бізнесу, консультації з питань використання інтелектуальної власності, комунікація з гравцями, а також контроль відповідності продуктів чинному законодавству.

В описі вакансії прямо вказано термін роботи. Журналісти припускають, що фахівець може знадобитися студії для супроводу рекламної кампанії, яка завершиться незадовго до кінця квітня 2028 року. Оскільки наступним великим релізом CD Projekt RED вважається саме "Відьмак 4", тоді як продовження Cyberpunk 2077 і ремейк першого "Відьмака" знаходяться далі в планах, автори матеріалу пов’язують вакансію з її просуванням і припускають реліз саме в травні.

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На користь такої дати свідчить і історія серії. "Відьмак 2: Вбивці королів" вийшов 16 травня 2011 року, "Відьмак 3: Дике Полювання" – 19 травня 2015 року. Вихід четвертої частини став би продовженням цієї традиції.

Раніше студія вже показувала технологічну демонстрацію The Witcher 4, створену на рушії Unreal Engine 5. У ній продемонстрували можливості відкритого світу та графіку, на яку розробники орієнтуються під час створення гри. Тепер шанувальникам залишається чекати, чи вдасться студії втілити ці обіцянки в повноцінному проєкті.

Поки що основна увага CD Projekt зосереджена на доповненні The Witcher 3: Songs of the Past, яке очікується у 2027 році. У ньому гравці знову вирушать у пригоду разом із Геральтом із Рівії.

А наприкінці вересня вийшов безкоштовний ремастер культової гри "Відьмак 3" з українським перекладом.

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