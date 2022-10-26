Гра створюється у партнерстві з іншою польською студією.

CD Projekt RED останнім часом не скупиться на анонси. На початку жовтня вона провела фінансову презентацію для інвесторів, в рамках якої представила відразу три нові ігри у всесвіті "Відьмака" і сиквел Cyberpunk 2077. А зараз CDPR несподівано оголосила, що один з раніше згаданих проектів — це ремейк першої частини The Witcher.

Відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті франшизи. У рамках фінансової презентації гра проходила під кодовою назвою Project Canis Majoris.

Над проектом працює польська студія Fool's Theory, де числяться фахівці, які працювали над оригінальним "Відьмаком". CD Projekt RED забезпечує підтримку та творчий нагляд за виробництвом.

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"З The Witcher все почалося для нас, для CD Projekt RED. Це була перша гра, яку ми зробили, і тоді це був великий момент для нас. Повернутися в це місце і переробити гру для нового покоління геймерів — це такий же, якщо не більший, момент. Співпраця з Fool's Theory в цьому проекті не менш цікава, оскільки деякі зі співробітників студії вже брали участь у створенні ігор серії The Witcher. Вони добре знають вихідний матеріал, знають, як сильно геймери чекали на ремейк, і знають, як створювати неймовірні та амбітні ігри. І хоча пройде ще деякий час, перш ніж ми будемо готові розповісти більше про гру, я знаю, що очікування буде коштувати того", — прокоментував анонс ремейка глава CD Projekt RED Адам Бадовський.

Ремейк The Witcher: що відомо про гру

Розробка знаходиться на ранній стадії. Найімовірніше, до релізу пройде не менше двох років.

Проект створюється на рушії Unreal Engine 5. CDPR допомагає Epic Games покращити його. Технологія буде використовуватися у всіх майбутніх релізах польської студії.

В рамках фінансової презентації згадувалося, що в Project Canis Majoris реалізовується відкритий світ. При цьому в оригіналі були окремі локації, зшиті екранами завантаження.

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