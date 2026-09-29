Вийшов безкоштовний ремастер культової гри 'Відьмак 3' з українським перекладом

CD Projekt випустила The Witcher 3: Wild Hunt Remastered у вигляді безкоштовного оновлення для всіх власників оригінальної версії.

У Steam та на консолях відбувся реліз The Witcher 3: Wild Hunt Remastered – улюбленої багатьма рольової гри з відкритим світом, але тепер із низкою покращень. Нова версія безкоштовна для всіх власників оригіналу.

Відповідний патч уже можна завантажити на ПК, PS5, Xbox Series та Switch 2. На геймерів чекає оновлена графіка з покращеними текстурами, освітленням і анімаціями, покращений ШІ ворогів, підтримка сучасних апскейлерів, а також зміни в геймплеї, оновлене дерево навичок та багато іншого.

Системні вимоги до реместару зросли майже вдвічі. Для гри на мінімальних налаштуваннях графіки знадобиться "залізо" рівня Ryzen 5 2600, GTX 1650 та 12 ГБ оперативної пам’яті. Для комфортної гри знадобиться RTX 2060 Super, а рекомендований обсяг ПЗУ становить уже 16 ГБ. Крім того, для запуску гри знадобиться Windows 11 та SSD.

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