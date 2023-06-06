Раніше ШІ-помічник від Microsoft був доступний виключно в браузері Edge.

Компанія Microsoft розширила підтримку свого чат-бота Bing на сторонні браузери, такі як Chrome, Safari і Firefox. До цього моменту він був ексклюзивним для браузера Edge.

Обмеження доступу до Bing у сторонніх браузерах було навмисним кроком Microsoft для просування власного браузера Edge, який не користується популярністю у користувачів, у тому числі українців. Однак такий підхід заважав багатьом користувачам оцінити можливості чат-бота, пише Windows Latest.

Зазначається, що оновлений Bing вже почав поширюватися для Chrome, Safari і Firefox, але поки для обмеженого попереднього тестування. У найближчі тижні Microsoft розраховує надати доступ до ШІ-пошуку всім охочим.

Нагадаємо, в лютому цього року Microsoft представила новий пошук Bing з вбудованим ШІ-помічником, який за своїми можливостями схожий на ChatGPT і навіть в деяких моментах перевершує його. Пошукове вікно тепер розділене на дві частини: зліва – традиційне, з відповідями на пошуковий запит, праворуч – чат з відповіддю, згенерованим ШІ.

Минулого місяця Microsoft оголосила про значне оновлення для свого ШІ. Найголовнішим нововведенням є функція, яка дозволяє виконувати завдання прямо в чаті з ботом без необхідності переходити на сторонні сайти. Наприклад, він зможе бронювати столики в ресторані, прикріплювати до відповідей фото і відео, а також запускати фільми за запитом.

Також компанія запустила в своєму нейромережевому пошуковику Bing створення зображень за вашими описами – безкоштовно і для всіх. Працює, в тому числі і з України.

Раніше УНІАН повідомляв, що хітовий чат-бот ChatGPT став доступний на смартфонах. Поки мобільний клієнт доступний тільки для iPhone, але незабаром повинна вийти версія і для Android.

Водночас Android-виробники незабаром планують впроваджувати ChatGPT в смартфони на рівні ОС. Компанія Infinix, схоже, буде першою, хто інтегрує чат-бота в свої девайси.

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