Midjourney та інші генеративні мережі незабаром можуть не знадобитися.

У пошуковому рядку Google з'явилася можливість генерувати зоображення за звичайним запитом за допомогою штучного інтелекту. Про це компанія повідомила у своєму блозі.

Створити картинку можна текстом, а потім її поправити – Google показує конкретний промпт, що використовувався для генерації зображення. Зараз функція знаходиться в беті в рамках програми Google Labs.

Технологія під назвою Search Generative Experience ("Досвід генеративного пошуку") працює досить просто: користувачеві досить ввести запит текстом прямо в пошуковий рядок. Наприклад, "намалюй капібару в капелюсі кухаря, яка готує сніданок". Після генерації картинки можна щось додати або змінити, наприклад фон, вказавши потрібне в текстовому описі.

Відео дня

Є і можливість генерувати нові зображення всередині "Google Картинок" – це може стати в пригоді, якщо ви не знайшли нічого слушного серед вже готових зображень.

Кожна згенерована картинка буде мати метадані та вбудовані водяні знаки, а користувачі зможуть спокійно використовувати отримані генеративні картинки в своїх проєктах, не побоюючись проблем з авторським правом.

Поки функція доступна тільки обмеженому числу користувачів, але пізніше її почнуть впроваджувати по всьому світу.

Сам пошуковик Google став більш "людяним". Компанія додала нову вкладку Perspectives, яка додає до відповідей відповідну інформацію від звичайних людей з форумів та платформ соціальних медіа, включаючи TikTok, Twitter, YouTube та Reddit.

Раніше УНІАН розповідав про нейромережі Stable Doodle, яка перетворює "каракулі" в повноцінні малюнки. Інтерфейс сервісу максимально простий і адаптований під комп'ютерні та мобільні браузери, а користування ним безкоштовно для всіх охочих.

Вас також можуть зацікавити новини: