За оцінками, лише станом на червень 2022 року з пристроїв користувачів по всьому світу було видалено понад 300 ігор.

Коли ви купуєте додаток або гру у Google Play, ви насправді не є їх власником. Виявляється, Google може віддалено забрати їх у вас у будь-який момент, повідомляють експерти видання gHacks.

Один з таких випадків видалення стався з користувачами Android, які придбали в Google Play гру Wayward Souls. Ця рольова гра випущена в 2014 році. Але через деякий час вона зникла не тільки з магазину додатків, але і з користувацьких пристроїв.

Після цієї скарги на Reddit з'явилися й інші: користувачі Android запевняють, що вони теж спостерігали зникнення ігор й додатків зі своїх смартфонів. Фахівці з Android Police говорять, що лише станом на червень 2022 року з пристроїв користувачів по всьому світу було видалено понад 300 ігор.

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За словами джерела, у певних випадках Google може дистанційно видалити з пристрою користувача застосунок, який вважає шахрайським або шкідливим. Однак у випадку з Wayward Souls вона не була визнана такою, тому факт її зникнення залишається нез'ясованим.

Сама Google на сайті підтримки запевняє, що користувачі можуть продовжувати користуватися іграми та додатками навіть після того, як вони були видалені з магазину. Однак практика показує інше. Іноді компанія може дистанційно керувати Android-пристроями, при цьому принцип застосування цього методу поки неясний.

Показово, що Apple, чия політика щодо того, що дозволено публікувати в App Store, вважається набагато жорсткішою, поки не була помічена в дистанційному видаленні додатків з iPhone або iPad.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Google зобов'язали виплатити 5 млрд доларів за стеження за користувачами в режимі "інкогніто". Тому якщо ви думаєте, що Chrome в цьому режимі не збирає ваші дані, то сильно помиляєтеся. Приватний режим просто видаляє історію браузера і файли cookie після закриття вікна.

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