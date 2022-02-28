Anonymous заявили про вимкнення сайтів трьох банків.

Хакери Anonymous продовжують воювати в мережі. Тепер - не тільки проти Російської Федерації, а й проти Білорусі.

Про це хакери повідомили в Twitter.

"Anonymous знищує банківські сайти в Білорусі", - йдеться в повідомленні.

Заявили про вимкнення сайтів трьох банків - "Приорбанк", "Беларусьбанку" та "Белинвест банк".

Станом на ранок 28 лютого сайти цих банківських установ досі недоступні.

Як повідомляв УНІАН, головна міжнародна мережа хакерів Anonymous оголосила війну владі РФ.

Раніше хакери Anonymous також зламали частоту, на якій окупанти вели переговори, і запустили гімн України.

Також хакери вже обрушили роботу пропагандистського сайту Russia Today і зламали сайт Міноборони Росії і злили базу даних, в якій містяться телефони, email-пошти та імена працівників Міністерства.

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