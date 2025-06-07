Новинка отримає 8 ГБ відеопам'яті стандарту GDDR7, 2560 ядер CUDA та енергоспоживання в 130 Вт.

На даний момент роль найдоступнішої моделі в новій лінійці відеокарт NVIDIA займає далеко не бюджетна GeForce RTX 5060. Але незабаром це може змінитися: інсайдери стверджують, що компанія готує до релізу відеокарту початкового рівня GeForce RTX 5050.

За даними порталу VideoCardz, реліз відеокарти відбудеться в липні 2025 року, до того ж десктопна і мобільна версії вийдуть одночасно. Анонс відбудеться у форматі пресрелізу, ціна – менше ніж 250 доларів (~10 000 грн).

У списку очікуваних характеристик: 2560 ядер CUDA і 8 ГБ пам'яті стандарту GDDR7 з 128-бітною шиною. За словами джерела, спочатку Nvidia планувала використовувати стандарт GDDR6, але переключилася на GDDR7 через високий попит на перший стандарт з боку AMD і Intel.

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Рівень енергоспоживання новинки складе 130 Вт, що робить її оптимальним варіантом для збірок з обмеженим охолодженням і акцентом на енергоефективність.

Крім того, Nvidia готує нові відеокарти Super актуальної серії GeForce RTX 50 зі збільшеним на 50% об'ємом пам'яті. Завдяки такому апгрейду GeForce RTX 5080 Super отримає 24 ГБ пам'яті, а у GeForce RTX 5070 Super буде 18 ГБ пам'яті.

Свіже опитування Steam показало, що у 2025 році відеокартами Nvidia оснастили свої ігрові системи 74% ПК-геймерів, тоді як частка AMD становить лише 17%. Тим часом рішеннями Intel користується вже 7% геймерів.

Раніше техноблогери застерегли геймерів від купівлі новенької GeForce RTX 5060 і звинуватили Nvidia в маніпуляції.

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