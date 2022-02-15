Це стосується моделей як NVIDIA, так і AMD.

Експерти повідомляють, що в першому кварталі 2022 року почалася стабілізація ринку графічних прискорювачів, разом з тим падає і вартість адаптерів.

Це підтверджує аналіз ринку, проведений ресурсом 3DCenter. Втім, поточні ціни все ще далекі від рекомендованих виробниками. Це стосується моделей як NVIDIA, так і AMD.

Однією з причин того, що відбувається, експерти називають падіння курсу Ethereum, що робить його майнінг менш вигідним. Також на горизонті маячить швидкий перехід "ефіру" до PoS-моделі, що призведе до того, що куплені зараз відеокарти можуть уже не окупитися, тому майнери скорочують їх закупівлю, а це знижує попит та ціни.

Якщо говорити в цифрах, то сьогодні націнка на відеокарти AMD Radeon становить в середньому 45% (проти 63% минулого місяця). Моделі Nvidia GeForce продаються за ціною в середньому на 57% вище рекомендованої виробником (проти 77% минулого місяця).

Водночас ціни на нещодавно випущені бюджетні моделі Radeon RX 6500XT та GeForce RTX 3050 вже близькі до заявлених рекомендованих 200-доларів. Ситуація з доступністю графічних процесорів та відеокарт зараз найоптимістичніша за останні 13 місяців та продовжує покращуватись, кажуть експерти.

Попри позитивну динаміку зміни цін на відеокарти, на світовому ринку техніки продовжує збільшуватися розрив між попитом та пропозицією. На початку цього місяця Міністерство торгівлі США опублікувало невтішний звіт про дефіцит напівпровідників на основі даних від більш ніж 150 компаній у ланцюжку постачання.

Очікується, що у 2022 році буде ще складніше знайти у вільному продажі необхідні гаджети. Постачання комп'ютерних комплектуючих можна чекати місяцями, а у випадку з PS5 мало не роками.