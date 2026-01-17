SSD-накопичувачі стали дорожчими за золото через бум штучного інтелекту

Низка SSD на 8 ТБ вже коштують дорожче за золото, якщо порівнювати ціну за грам, і незабаром така ж доля може спіткати моделі на 4 ТБ.

Деякі SSD-накопичувачі великої ємності подорожчали до такої міри, що їх ціна в перерахунку на грам перевищила вартість чистого золота. На це звернули увагу користувачі соцмереж, а статистику навів портал Tom's Hardware.

Експерти порахували, що 8-терабайтний SSD важить близько 8 грамів і коштує вже майже 1500 доларів, в той час, як золото такої ж ваги – значно дешевше. Навіть якщо брати нижню межу ваги накопичувача в 8 г, середня вартість золота складе близько $1100.

Трохи краще справи з SSD на 4 ТБ – лише деякі обійшли золото за вартістю. Середня ціна такого накопичувача знаходиться в діапазоні $700–800. Хоча дослідники відзначають, що 4 ТБ моделі швидко дорожчають і зникають з полиць магазинів.

Високий попит і збільшення цін на комплектуючі спостерігаються на тлі дефіциту оперативної пам'яті, який загострився в кінці року через масові закупівлі нейромережевих дата-центрів. Крім ринку SSD, це торкнулося відеокарт, ОЗУ і навіть блоків живлення з кулерами.

Найбільші постачальники Samsung і SK Hynix мають намір підвищити вартість DRAM на 70% в першому кварталі цього року. У поєднанні з торішнім подорожчанням на 50% це може призвести до майже двократного зростання цін на оперативну пам'ять вже до середини поточного року.

За прогнозами, дефіцит і високі ціни на комплектуючі триватимуть до 2028 року. Для збільшення виробництва, яке задовольнить попит, потрібно багато часу.

Раніше ЗМІ писали про скасування відеокарт GeForce RTX 50 Super, які повинні були запропонувати гравцям збільшений обсяг VRAM. Компанія зосередиться на софті і продовжить конкуренцію на ринку за рахунок вже випущених моделей.

