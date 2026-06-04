Steam показав середньостатистичний комп'ютер свого геймера у 2026 році

GeForce RTX 3060 досі залишається в топі, а користувачі активно переходять на Windows 11 на тлі нових оновлень,

У Steam оновили статистику щодо найпопулярнішого "заліза" серед користувачів. Станом на кінець травня 2026 року найпопулярнішою відеокартою залишається GeForce RTX 3060. Вона встановлена в 4,02% комп'ютерів.

На другому місці розташовується ноутбучна RTX 4060 з часткою 3,99%, а відразу за нею – вже настільна RTX 4060 (3,74%). Замикає п'ятірку лідерів RTX 5070, яку експерти називають найкращою відеокартою прямо зараз за співвідношенням потужності до ціни.

Чарт, як зазвичай, складається майже повністю з відеокарт Nvidia. У топ-10 немає жодного флагманського прискорювача AMD Radeon. Також більша частина геймерів, як і раніше, використовує відеокарти з 8 ГБ VRAM. Хоча за минулий місяць їхня частка скоротилася на 0,86% і тепер становить 25,89%.

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Що стосується іншого обладнання, понад 46% геймерів використовують процесори AMD, що є рекордним показником. Частка комп'ютерів на базі Intel відповідно опустилася нижче 54%. Якщо дивитися статистику за кількістю ядер, то найпоширенішими є 6-ядерні рішення (28%).

Також геймери активно оновлюються до Windows 11 на тлі нещодавніх оновлень, що прискорюють роботу. На нову ОС перейшли майже 70% користувачів Steam. У Windows 10 зараз аудиторія менше 24%.

Щодо оперативної пам'яті розподіл такий: 8 ГБ (7,82%), 16 ГБ (41,14%), 32 ГБ (36,68%). Підключається така система найчастіше до монітора з роздільною здатністю 1920×1080 пікселів (51,89%). З повною статистикою Steam можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, на початку червня Nvidia представила суперчіп, що об'єднує процесор і відеокарту. Корпорація обіцяє продуктивність рівня RTX 5070 і автономність рівня MacBook.

Тим часом користувачів закликали уникати покупки нового процесора Ryzen 9950X3D2 від AMD. Перший чіп з подвійною технологією 3D V-Cache, як і очікувалося, виявився потужним, але не настільки, щоб виправдати свою ціну.

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