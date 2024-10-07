До добірки увійшли прискорювачі всіх трьох виробників: Nvidia, AMD і Intel.

Авторитетний ресурс XDA Developers опублікував свіжий матеріал, присвячений відеокартам. Цього разу увагу приділили бюджетним моделям, які можна купити в жовтні 2024 року. До добірки увійшли GPU всіх трьох виробників: Nvidia, AMD і Intel.

За словами експертів, сегмент GPU початкового і середнього рівня останнім часом дещо стабілізувався, і з появою Intel на ринку конкуренція стала більш гострою, що добре для споживача. З цими відеокартами можна комфортно грати з роздільною здатністю 1080p, а деякі навіть здатні забезпечити пристойну частоту кадрів при 1440p.

ASUS GeForce RTX 4060 Dual OC – найкраща бюджетна відеокарта загалом. Йдеться не конкретно про модель від Asus, хоч вона і вважається найоптимальнішим вибором завдяки економічній конструкції з двома вентиляторами, яка компактніша, ніж більші моделі з трьома вентиляторами.

– найкраща бюджетна відеокарта загалом. Йдеться не конкретно про модель від Asus, хоч вона і вважається найоптимальнішим вибором завдяки економічній конструкції з двома вентиляторами, яка компактніша, ніж більші моделі з трьома вентиляторами. Sapphire Radeon RX 7600 Pulse – головний конкурент RTX 4060 як з погляду вартості, так і з погляду чистої продуктивності. Однак відеокарта споживає на 70 Вт більше енергії.

– головний конкурент RTX 4060 як з погляду вартості, так і з погляду чистої продуктивності. Однак відеокарта споживає на 70 Вт більше енергії. MSI GeForce RTX 4060 Ti Ventus – найкращий преміум-варіант із бюджетного сегмента. На думку експертів, це ідеальний вибір для геймінгу в 1080p із трасуванням променів.

– найкращий преміум-варіант із бюджетного сегмента. На думку експертів, це ідеальний вибір для геймінгу в 1080p із трасуванням променів. GIGABYTE Radeon RX 7600 XT – найкращий бюджетний варіант від AMD. Коштуючи дешевше $350 ця картка пропонує цілих 16 гігабайтів відеопам'яті, що оптимально навіть для 1440p-геймінгу.

– найкращий бюджетний варіант від AMD. Коштуючи дешевше $350 ця картка пропонує цілих 16 гігабайтів відеопам'яті, що оптимально навіть для 1440p-геймінгу. Arc A750 – найкращий варіант від Intel. До її плюсів фахівці віднесли підтримку кодування AV1, ефективний апскейлер XeSS і доступну ціну, що дає змогу їй конкурувати з дорожчими RX 6600 XT і RTX 3060.

– найкращий варіант від Intel. До її плюсів фахівці віднесли підтримку кодування AV1, ефективний апскейлер XeSS і доступну ціну, що дає змогу їй конкурувати з дорожчими RX 6600 XT і RTX 3060. AMD Radeon RX 6700 – найкраща відеокарта останнього покоління. За свої гроші це чудовий варіант для 1080p і 1440p-геймінгу, однак знайти її в магазинах сьогодні не так вже й просто.

– найкраща відеокарта останнього покоління. За свої гроші це чудовий варіант для 1080p і 1440p-геймінгу, однак знайти її в магазинах сьогодні не так вже й просто. PowerColor Fighter AMD Radeon RX 6600 - найкраща відеокарта до $200. За цю ціну ви отримуєте енергоефективну відеокарту з 8 ГБайт відеопам'яті, що гарантує стабільний ігровий процес у роздільній здатності 1080p.

- найкраща відеокарта до $200. За цю ціну ви отримуєте енергоефективну відеокарту з 8 ГБайт відеопам'яті, що гарантує стабільний ігровий процес у роздільній здатності 1080p. AMD RX 580 – найкраща відеокарта за ціною менше ніж $100. Завдяки 8 ГБ відеопам'яті вона як і раніше справляється з сучасними іграми з роздільною здатністю 1080p.

Відео дня

Свіже опитування Steam показало, що відеокартами Nvidia 77% свої ПК оснастили понад 77% користувачів, тоді як частка AMD становить лише 15%. Найпопулярнішою ж моделлю є RTX 3060, але в спинку їй дихає RTX 4060.

Нещодавно в мережу "злили" характеристики відеокарт GeForce RTX 5090 і RTX 5080. Флагманська модель буде справжньою відеокартою-"монстром" із 32 ГБ пам'яті та енергоспоживанням 600 Вт. Презентувати картки мають у січні 2025 року.

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