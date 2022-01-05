А також середньобюджетну відеокарту з трасуванням променів за 250 доларів.

На заході в рамках CES 2022 компанія NVIDIA показала свій новий флагманський графічний прискорювач – GeForce RTX 3090 Ti.

Зовні вона не відрізняється від звичайної версії без приставки Ti, але стала потужнішою. Пікова продуктивність зросла на 11% – з 36 до 40 терафлопс.

У новинці використовується чіп GA102 з 10752 CUDA-ядрами і 24 ГБ пам'яті стандарту GDDR6X з потенційною пропускною здатністю 1 ТБ/с – на 7.7% швидше в порівнянні зі звичайною "тридцять дев'яносто". При роботі з трасуванням променів обіцяють 78 RT-TFLOPS, а в операціях зі штучним інтелектом – 320 Tensor-TFLOPS.

Раніше чутки вказували, що споживана потужність такої карти складе до 450 Вт, що може зажадати нового роз'єму живлення. Інших подробиць про відеокарту NVIDIA не озвучила, в тому числі і орієнтовну дату виходу відеокарти, а також її вартість яка, схоже, складе понад $2000.

Також компанія презентувала нову бюджетну відеокарту RTX 3050 за $250. Новинка побудована на чипі Ampere і підтримує всі сучасні технології: з включеною трасуванням променів сучасні ігри повинні видавати понад 60 fps в 1080p-дозволі.

Для геймерських ноутбуків компанія підготувала мобільні версії RTX 3070 Ti і RTX 3080 Ti. Ось їх специфікації:

NVIDIA стверджує, що старша модель навіть потужніша десктопної Titan RTX і дозволяє запускати ігри на ультра-налаштуваннях – в 1440p вони будуть видавати до 120 fps. Перші ноутбуки з новими відеокартами з'являться в лютому.

А тим часом у світі триває дефіцит напівпровідників, а ціни на відеокарти, як і раніше, далекі до рекомендованих. За оцінками NVIDIA і Radeon, ситуація почне поліпшуватися тільки в другій половині року.

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