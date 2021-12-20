Всі моделі належать до початкового рівня й з'являться на ринку навесні 2022 року.

Без гучних анонсів та зайвого шуму Nvidia анонсувала відразу три мобільні відеокарти. Асортимент компанії поповнився моделями GeForce MX570, MX550 і RTX 2050.

Їхні характеристики були опубліковані на сайті виробника.

Модель GeForce RTX 2050 розроблена для ігрових ноутбуків початкового рівня. Відеокарта на базі процесора GA107 отримала 2048 CUDA-ядер і 4 ГБ відеопам'яті типу GDDR6 з пропускною здатністю до 112 ГБ/с. Заявлене енергоспоживання варіюється в діапазоні від 30 до 45 Вт. Також заявлені RT-ядра, ядра Tensor і Nvidia Encoder для трасування променів та інших технологій.

Крім того, виробник підтвердив, що RTX 2050 також без проблем працює з технологією NVIDIA Optimus, яка обіцяє довгий час автономної роботи та оптимальну продуктивність.

MX570, за словами виробника, є найшвидшим графічним процесором з лінійки MX. Водночас MX550 позиціюється як пряма наступниця MX 450, але зі збільшеним кількостям ядер CUDA та поліпшеною пропускною здатністю.

В анонсі вказується, що обидві відеокарти підтримують PCIe 4.0, а також API DirectX 12 і Vulcan 1.2. Не забули про технології Resizable BAR і Optimus.

Ноутбуки на нових чіпах від Nvidia очікуються навесні 2022 року після заходу CES 2022.

Раніше в мережі з'явилися специфікації відеокарт AMD наступного покоління, які дебютують у 2022-му. Очікується, що нові карти будуть помітно продуктивніше поточної лінійки Radeon RX 6000, а їх вартість буде варіюватися в межах $2000-2500.

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Автор: Денис Пономаренко