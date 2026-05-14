'Як хороше вино': Nvidia більше не збирається знижувати ціни на старі відеокарти

Попит на графічні процесори сьогодні настільки великий, що навіть моделі 5-річної давності продовжують стрімко дорожчати, але їх все одно розкуповують.

Керівник Nvidia Дженсен Хуанг несподівано порівняв старі відеокарти компанії з "витриманим вином". За його словами, попит на прискорювачі настільки зріс на тлі буму штучного інтелекту, що навіть п'ятирічні GPU продовжують дорожчати замість звичного падіння ціни.

Хуанг зазначив, що сьогодні обчислювальні потужності потрібні практично кожному дата-центру, що працює зі штучним інтелектом. Через це в дефіциті опинилися не тільки нові відеокарти, але й старіші моделі, передає Wccftech.

"Споживання GPU зростає як на дріжджах, і навіть ті відеокарти, які ми продавали чотири-п'ять років тому, зараз дорожчають швидше за хороше вино. Сьогодні це все одно що інвестиції в мистецтво", – сказав Хуанг.

За його словами, така динаміка руйнує звичну модель ринку електроніки: замість падіння вартості з часом GPU фактично дорожчають. Він також додав, що купівля прискорювачів NVIDIA в нинішніх умовах дедалі більше нагадує інвестицію.

Схожу ситуацію підтвердив і хмарний провайдер CoreWeave. Компанія заявила, що попит на прискорювачі минулих поколінь, включаючи H100, H200, L40S і A100, продовжує зростати, а доступність нових рішень залишається обмеженою.

Згідно зі свіжим звітом, Nvidia захопила майже весь ринок відеокарт: понад 94% GPU, які продаються для настільних комп'ютерів, постачаються саме "зеленими". Частка AMD впала до 5%, а продажі Intel виявилися фактично нульовими.

Раніше з'явилася інформація, що в 2026 році Nvidia вперше за 30 років не випустить жодної нової відеокарти. Також компанія збирається скоротити виробництво RTX 50xx і перенести наступне покоління ігрових GPU.

