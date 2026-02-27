Intel і AMD напружилися: Nvidia випустить цього року власні процесори для ПК

Особливу увагу компанія приділяє сумісності своїх чіпів з іграми та додатками, написаними під архітектуру x86.

Видання The Wall Street Journal, посилаючись на свої джерела, повідомило, що Nvidia готується до виходу на ринок споживчих процесорів для ПК і представить цього року власну лінійку ноутбучних чіпів.

Джерела стверджують, що розробка ведеться відразу в двох напрямках. Перший – спільний проєкт з MediaTek по створенню ARM-процесорів формату SoC. Такі чипсети планується використовувати в ноутбуках Dell і Lenovo.

Ці рішення можуть зацікавити не тільки корпоративний сегмент, але і геймерів. Повідомляється, що Nvidia планує працювати над сумісністю своїх процесорів з іграми та додатками, спочатку створеними для архітектури x86. Раніше Microsoft вже заявляла, що понад 85% проєктів з каталогу Xbox Game Pass вже підтримуються на Windows-пристроях з ARM-процесорами.

Другий напрямок пов'язаний з інтеграцією процесорів Intel з графічними та ШІ-модулями NVIDIA в пристроях під управлінням Windows. Ймовірно, мова йде про рішення, про які раніше згадувалося в рамках партнерства двох компаній.

За попередньою інформацією, перші моделі з новими процесорами будуть коштувати в діапазоні від $1000 до $1500. Джерела повідомляють, що вони можуть з'явитися на ринку вже в першій половині 2026 року.

Згідно з актуальною статистикою Valve, 55% комп'ютерів, зареєстрованих в Steam, використовують процесори Intel. На AMD припадає 45% і ця цифра зростає щомісяця.

Раніше з'явилася інформація, що в 2026 році Nvidia вперше за 30 років не випустить жодної нової відеокарти. Також компанія збирається скоротити виробництво RTX 50xx і перенести наступне покоління ігрових GPU.

