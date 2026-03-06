Nvidia захопила майже весь ринок відеокарт, витіснивши AMD та Intel, - звіт

Частка AMD впала до 5%, а продажі Intel виявилися фактично нульовими.

Нинішній ринок відеокарт для настільних ПК зазнає безпрецедентних змін: компанія Nvidia сьогодні майже повністю захопила цей сегмент. Про це пише PC World.

Згідно з останнім звітом аналітиків, понад 94% дискретних графічних карт, які продаються для настільних комп'ютерів, поставляються саме Nvidia. Частка AMD склала 5%, а продажі Intel виявилися фактично нульовими.

Для порівняння: наприкінці 2024 року Nvidia займала 84% ринку, тоді як AMD контролювала 15%. За рік "червоні" втратили близько 10 процентних пунктів. Intel, яка вийшла на ринок ігрових GPU у 2022 році, залишилася зі своїм 1%.

Такий приріст аналітики пов'язують з хорошими продажами відеокарт серії GeForce RTX 50, які залишаються головним вибором геймерів і ентузіастів.

В цілому ж, поставки відеокарт скоротилися в порівнянні з попереднім кварталом. Аналітики відзначають, що ринок опинився під тиском через зростання цін, дефіцит пам'яті й торгових тарифів. Ці фактори вже вплинули на вартість GPU в кінці 2025 року, а у 2026-му ситуація лише погіршилася.

У звіті також зазначається, що споживачі все частіше відмовляються від покупки дискретних відеокарт на користь інтегрованої графіки в процесорах, особливо в ноутбуках і міні-ПК, де окремі GPU більшості користувачів вже не потрібні.

У найближчі роки Nvidia і AMD не планують великих релізів. За чутками, відеокарти нового покоління затримаються до 2028 року. В умовах дефіциту пам'яті компанії зосередяться на поставках відеокарт серій RTX 50 і Radeon RX 9000 відповідно.

