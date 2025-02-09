Один із китайських оглядачів вирішив з'ясувати, які процесори найкраще розкривають потенціал відеокарти Nvidia RTX 5090D. Ця спеціальна версія RTX 5090, призначена для місцевого ринку – у неї стоїть захист від майнінгу, але ігрова продуктивність не постраждала.
Для тестування було відібрано 18 процесорів Intel і AMD – від топових до не дуже. Серед них виявився цікавий чипсет: серверний Intel Xeon E5-2680 v4, що зараз продається в Китаї за 50 юанів або приблизно $7.
Процесор, що вийшов 10 років тому, працює на частоті 2.4 ГГц і оснащений 14 ядрами. Незважаючи на те, що він став найповільнішим серед протестованих CPU, тести показали, що навіть із таким чіпом Nvidia RTX 5090D дає змогу домогтися комфортної частоти кадрів в іграх.
Тести проводилися в Counter-Strike 2, Marvel Rivals і Cyberpunk 2077. У всіх іграх Intel Xeon зумів забезпечити вище 60 кадрів за умови, що використовувалася технологія DLSS. Без неї виникали проблеми навіть у більш потужних чіпів, процесорів, оскільки навантаження лягало на відеокарту.
Загалом, найкращі результати в парі з GeForce RTX 5090D показав AMD Ryzen 7 9800X3D, який за мінімальною частотою кадрів обходив Xeon E5-2680 до двох разів.
Зрозуміло, навряд чи хтось всерйоз стане використовувати RTX 5090/5090D разом із застарілим процесором, проте тести показують, що навіть така зв'язка не є повною катастрофою. Як тимчасове рішення подібна конфігурація цілком має право на життя.
Тим часом від користувачів надходять скарги на GeForce RTX 5090, що виходять з ладу після встановлення нових драйверів. І якогось рішення або реакції Nvidia і партнерів поки немає. Водночас ціна RTX 5090 у перекупників перевищила $9000. дефіцит може зберегтися до кінця літа.