Грати в хіти, на кшталт Cyberpunk 2077, можна навіть зі старим серверним чіпом.

Один із китайських оглядачів вирішив з'ясувати, які процесори найкраще розкривають потенціал відеокарти Nvidia RTX 5090D. Ця спеціальна версія RTX 5090, призначена для місцевого ринку – у неї стоїть захист від майнінгу, але ігрова продуктивність не постраждала.

Для тестування було відібрано 18 процесорів Intel і AMD – від топових до не дуже. Серед них виявився цікавий чипсет: серверний Intel Xeon E5-2680 v4, що зараз продається в Китаї за 50 юанів або приблизно $7.

Процесор, що вийшов 10 років тому, працює на частоті 2.4 ГГц і оснащений 14 ядрами. Незважаючи на те, що він став найповільнішим серед протестованих CPU, тести показали, що навіть із таким чіпом Nvidia RTX 5090D дає змогу домогтися комфортної частоти кадрів в іграх.

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Тести проводилися в Counter-Strike 2, Marvel Rivals і Cyberpunk 2077. У всіх іграх Intel Xeon зумів забезпечити вище 60 кадрів за умови, що використовувалася технологія DLSS. Без неї виникали проблеми навіть у більш потужних чіпів, процесорів, оскільки навантаження лягало на відеокарту.

Загалом, найкращі результати в парі з GeForce RTX 5090D показав AMD Ryzen 7 9800X3D, який за мінімальною частотою кадрів обходив Xeon E5-2680 до двох разів.

Зрозуміло, навряд чи хтось всерйоз стане використовувати RTX 5090/5090D разом із застарілим процесором, проте тести показують, що навіть така зв'язка не є повною катастрофою. Як тимчасове рішення подібна конфігурація цілком має право на життя.

Тим часом від користувачів надходять скарги на GeForce RTX 5090, що виходять з ладу після встановлення нових драйверів. І якогось рішення або реакції Nvidia і партнерів поки немає. Водночас ціна RTX 5090 у перекупників перевищила $9000. дефіцит може зберегтися до кінця літа.

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