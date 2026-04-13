Відомий техноблогер назвав найкращі та найгірші відеокарти для купівлі у 2026 році

Відомий техноблогер з каналу ScatterVolt випустив нове відео, в якому розповів, які відеокарти має сенс купувати для ігрового ПК у 2026 році, а від яких, навпаки, краще відмовитися. Принаймні до стабілізації цін в умовах дефіциту пам'яті.

У бюджетному сегменті ключова проблема – нестача відеопам'яті. Карти рівня GeForce RTX 5060 і GeForce RTX 5050 формально підходять для 1080p, але вже сьогодні обмежуються всього 8 ГБ VRAM, що починає позначатися в сучасних іграх.

На цьому тлі цікавішими виглядають рішення Intel: Arc B570 з 10 ГБ VRAM і особливо Arc B580 з 12 ГБ. Ці моделі можна вважати комфортним варіантом для 1080p-геймінгу, а в деяких сценаріях – і для 1440p, хоча їх стримують особливості драйверів і оптимізації.

Відео дня

У середньому класі картина виглядає ще менш однозначною. GeForce RTX 5060 Ti, як у версії на 8 ГБ, так і на 16 ГБ, страждає від завищеної ціни, що робить покупку нераціональною. Тоді як купівля RTX 5070 може бути виправдана лише за умови хорошої знижки.

На цьому тлі виділяється Radeon RX 9070 – більш збалансована модель з 16 ГБ пам'яті та розумною ціною. Для ігор у роздільній здатності 1440p вона вважається одним із найбільш оптимальних варіантів.

У преміальному класі ситуація також далека від ідеальної. GeForce RTX 5090 і RTX 5080 – приклади переплати за надмірну продуктивність, яка розкривається лише у специфічних сценаріях на кшталт трасування шляху. Навіть RTX 5070 Ti виглядає сьогодні сумнівною покупкою на тлі більш доступних альтернатив.

Більш раціональним варіантом у топовому сегменті залишається Radeon RX 9070 XT. Вона забезпечує необхідну продуктивність для ігор у 4K і при цьому виглядає більш виправданою за ціною порівняно з конкурентами, хоча й тут без переплати не обійтися.

Загалом, блогер радить уникати 8-гігабітних відеокарт і не переплачувати за флагманські моделі, якщо їхні можливості не використовуються повністю.

Згідно зі свіжим опитуванням Steam, понад 50% ПК-геймерів, як і раніше, використовують роздільну здатність 1920×1080 для свого основного монітора. Тоді як найпопулярнішою відеокартою є GeForce RTX 3060.

