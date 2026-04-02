Ця збірка ПК є найоптимальнішою у 2026 році для ігор: статистика Steam

Steam опублікував свіжу статистику щодо обладнання ПК-геймерів. У березні 2026 року були зафіксовані незвичайні зміни в сегменті відеокарт та оперативної пам'яті.

Лідером у сегменті відеокарт після невеликої перерви знову стала GeForce RTX 3060. Її використовують 4,1% користувачів. Слідом розташувалися ноутбучна RTX 4060 з 4,04%, настільна RTX 4060 з 3,92%, а також RTX 3050 – 3,14%.

Тим часом відеокарти RTX 50хх стають дедалі популярнішими серед геймерів. RTX 5070 сьогодні встановлена майже в 3% ігрових ПК. Крім того, популярністю користується RTX 5060. У першій десятці все ще немає жодної відеокарти AMD Radeon, але це звична справа.

Обсяг оперативної пам'яті також зазнав серйозних змін. Збірка ПК з 16 ГБ ОЗУ лідирує за підсумками березня, збільшивши свою присутність на 13,5% і досягнувши 40,97%. Друге місце займають системи з 32 ГБ, втративши 20,3% і опустившись до 36,62%.

Windows 11 залишається найпопулярнішою операційною системою серед геймерів – її частка за останній місяць збільшилася на 10,57%, до 66,85%. "Десятка" при цьому продовжує втрачати користувацьку базу – падіння на 14,89%, до 25,36%.

Інша статистика:

Найпопулярніші процесори – Intel (55%), AMD (44%);

Найпопулярніша кількість ядер ЦП – 6 ядер (28%), 8 ядер (26%);

Найпопулярніші обсяги відеопам'яті – 8 ГБ (27%), 16 ГБ (21%);

Найпопулярніші роздільні здатності екрана – 1920x1080 (51%), 2560x1440 (20%);

Найпопулярніші VR-гарнітури – Meta Quest 3 (27%), Oculus Quest 2 (22%).

Детальніше ознайомитися з новими даними можна за посиланням.

Авторитетний ресурс PC Gamer присудив Radeon RX 9070 титул найкращої відеокарти в березні 2026 року, відзначивши її видатні характеристики та оптимальне співвідношення ціни й продуктивності.

УНІАН писав, що геймери почали масово скуповувати PlayStation 5 Pro напередодні майбутнього подорожчання. Вже з 2 квітня 2026 року вартість консолі зросте з €800 до €900 – відразу на 100 євро.

