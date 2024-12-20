У кожної базової моделі сімейства Blackwell може буде по чотири варіанти.

Портал Videocardz виявив у базі даних Євразійської економічної комісії (ЄЕК) доволі цікавий запис, що містить у собі згадки цілої низки відеокарт Palit.

Palit став першим партнером Nvidia, який подав заяву на реєстрацію відразу 20 моделей графічних прискорювачів GeForce RTX 50-ї серії. При цьому компанія вирішила заздалегідь зареєструвати всі можливі варіанти назв відеокарт сімейства Blackwell, включно з їхніми версіями Ti і Super.

Повністю перелік має такий вигляд:

RTХ 5050;

RTХ 5050Ti;

RTХ 5050 Super;

RTХ 5050Ti Super;

RTХ5060;

RTХ 5060Ti;

RTХ 5060 Surer;

RTХ 5060Ti Surer;

RTХ 5070;

RTХ 5070Ti;

RTХ 5070 Surer;

RTХ 5070Ti Surer;

RTХ 5080;

RTХ 5080Ti;

RTХ 5080 Surer;

RTХ 5080Ti Surer;

RTХ 5090;

RTХ 5090Ti;

RTХ 5090 Surer;

RTХ 5090Ti Super.

У Videocardz підкреслюють, що внесення в базу ЄЕК не завжди гарантує випуск усіх зазначених у ній моделей відеокарт. Іноді компанії-партнери реєструють більше моделей, ніж реально виходять на ринок. Але загалом можна очікувати, що за наповненням GeForce RTX 50-ї серії повторить серію GeForce RTX 40.

Відео дня

Це не перший випадок, коли партнери Nvidia розкривають інформацію про RTX 50-серію до її офіційного анонсу. Днями Acer виставила на продаж ігрові ПК з відеокартами RTX 5090 і RTX 5080. Ми дізналися, що RTX 5090 отримає значні 32 ГБ відеопам'яті GDDR7. У RTX 4090, нагадаємо, було 24 ГБ пам'яті.

Підтверджено, що Nvidia представить нове покоління відеокарт 7 січня на виставці CES 2025. Очікується анонс п'яти моделей: GeForce RTX 5090, RTX 5090D (ексклюзив для Китаю), RTX 5080, RTX 5070 Ti і RTX 5070. Дешевші RTX 5060 Ti і RTX 5060 очікуються у квітні-травні.

Приблизно в цей час AMD представить свої відеокарти нового покоління RDNA 4 (Radeon 8000), але конкурентів GeForce RTX 5090 серед них не буде. Нагадаємо, Intel випустила нове покоління відеокарт ще на початку грудня.

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