Стала відома точна дата виходу 'народної' відеокарти Nvidia RTX 5060

На цей момент найпопулярнішими відеокартами серед користувачів Steam є GeForce RTX 3060 і RTX 4060.

Компанія Nvidia збирається випустити нову бюджетну відеокарту RTX 5060 19 травня. При ціні 299 доларів це буде наймолодша і найдешевша карта в серії RTX 50.

Перші огляди новинки очікуються в день запуску, повідомляє VideoCardz. Це означає, що гравцям доведеться довіритися офіційним результатам тестів від самої Nvidia, якщо вони хочуть не упустити можливість купити карту за РРЦ.

Прискорювач отримає GPU GB206 з 3840 ядрами CUDA, 8 ГБ пам'яті GDDR7 і шиною 128 біт. Заявляється пропускна здатність 448 Гб/с. NVIDIA оцінила RTX 5060 у 299 доларів, тобто стільки ж, скільки й RTX 4060 на момент запуску, при цьому пропонуючи на 25% більше ядер і на 65% вищу пропускну здатність пам'яті.

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Конкурувати новинка буде з AMD Radeon RX 9060 XT. Її анонс теж очікується наприкінці травня.

Також ходять чутки про можливий випуск RTX 5050 з пам'яттю GDDR6. Це буде рішення початкового рівня для геймінгу в 1080p, яке до того ж матиме підтримку DLSS 4.

Свіже опитування Steam показало, що RTX 3060 є найпопулярнішою відеокартою серед ПК-геймерів. Друге місце посідає RTX 4060.

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