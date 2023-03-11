Цей крок може подвоїти кількість обладнання, для експорту якого потрібні ліцензії.

Адміністрація президента США працює над подальшим посиленням обмежень на експорт обладнання для виробництва напівпровідників до Китаю.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією. Зазначається, що уряд США поінформував американські компанії про свої наміри і зазначив, що планує оголосити про нові обмеження вже наступного місяця.

Правила можуть подвоїти кількість обладнання, експорт якого вимагатиме спеціальних ліцензій, що створить нові перешкоди для виробників обладнання, таких як Applied Materials.

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Наразі адміністрація Байдена планує координувати дії з урядами Нідерландів і Японії, двох інших ключових країн для виробництва мікросхем. За джерела, знайомого з планами влади, США не планують пом'якшувати свої плани, якщо ці країни запровадять більш слабкі правила.

Близько 17 видів обладнання, необхідних для виробництва напівпровідників, наразі потребують ліцензування, особливо якщо їх намагаються купити китайські клієнти. За словами джерел, ця кількість має подвоїтися, враховуючи обмеження, запроваджені Японією і Нідерландами.

У США є три основні виробники мікросхемного обладнання: Applied Materials, KLA і Lam Research. Разом із японською Tokyo Electron і нідерландською ASML Holding вони домінують у галузі. Без доступу до їхніх найкращих продуктів неможливо побудувати лінії, здатні виробляти найсучасніші мікросхеми.

Обмеження дорого обійшлися індустрії. Американські компанії були змушені попередити інвесторів, що втрата доступу до китайського ринку коштуватиме їм мільярдів доларів доходу.

Індустрія напівпровідників США і Китаю

Як повідомляв УНІАН, восени 2022 року адміністрація президента США Джо Байдена ввела нові обмеження на продаж деяких складних комп'ютерних чипів до Китаю і Росії. Обмеження стосуються високопродуктивних моделей чіпів, відомих як графічні процесори, які продаються компаніями Nvidia і Advanced Micro Devices.

У жовтні США оголосили про експортні обмеження, які завадили багатьом китайським компаніям отримати доступ до виробничого обладнання. А в середині грудня з'явився список із 36 компаній, передача американських технологій яким вимагає ліцензії від Вашингтона.

У відповідь китайські виробники чіпів почали шукати способи обходу обмежень. Зокрема вони почали навмисно сповільнювати свої процесори, щоб обійти санкції США.

У січні стало відомо, що Китай шукає стратегію, що дозволяє подолати наслідки дій США, що загнали китайську напівпровідникову промисловість в глухий кут. Пекін покладався на західні технології у виробництві найбільш передових напівпровідників і обладнання для виробництва мікросхем.

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