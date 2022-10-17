Початковий план мав на думці початок їх використання при випуску айфонів для китайського ринку вже в цьому році, а пізніше – перехід на глобальний ринок.

Американський технологічний гігант Apple був змушений відмовитися від ідеї використання китайської пам'яті YMTC у своїх пристроях після того, як Вашингтон ввів більш суворий експортний контроль щодо китайських технологічних компаній.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеве видання Nikkei.

Як пояснює джерело, раніше в цьому році Apple завершила сертифікацію 128-шарової флеш-пам'яті 3D NAND виробництва YMTC – на сьогодні це найбільш просунута китайська пам'ять. До того ж китайський постачальник пропонував купертинівцям на 20% нижчу ціну в порівнянні з іменитими конкурентами по типу Samsung і Micron.

Відео дня

Початковий план мав на думці початок їх використання при випуску айфонів для китайського ринку вже в цьому році, а пізніше – перехід на глобальний ринок. Але плани змінилися після того, як на початку жовтня США внесли YMTC і 30 інших китайських компаній в список "неблагонадійних контрагентів".

YMTC також розслідується Міністерством торгівлі США на предмет того, чи порушувала вона експортний контроль Вашингтона, продаючи мікросхеми китайської телекомунікаційної компанії Huawei Technologies Co Ltd, внесеної в чорний список.

США проти Китаю: війна за технології

Уряд США активно намагається обмежити доступ до високоякісних напівпровідникових технологій і збільшити свої виробничі потужності в рамках стратегічної конкуренції з Китаєм.

1 вересня стало відомо, що адміністрація президента США ввела нові обмеження на продаж деяких складних комп'ютерних чіпів в Китай і Росію. Це стало черговою спробою США використовувати напівпровідники як інструмент, що стримує досягнення конкурентів у таких областях, як високопродуктивні обчислення та штучний інтелект.

Як пише NYT, "обмеження є частиною холодної війни між Китаєм і США за першість у передових технологіях".

Вас також можуть зацікавити новини: