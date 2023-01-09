Китай має намір розвивати свою власну індустрію чіпів.

Пекін шукає стратегію, що дозволяє подолати наслідки дій США, що загнали китайську напівпровідникову промисловість в глухий кут.

Як пише Bloomberg, китайська індустрія чіпів завжди відставала від американської. Тому Пекін покладався на західні технології у виробництві найбільш передових напівпровідників і обладнання для виробництва мікросхем.

США протягом усього минулого року шукали способи відрізати Китай від таких технологій. Мета – уповільнити розвиток Китаю в області чіпів, технологій штучного інтелекту і військових технологій.

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Зокрема, в жовтні США оголосили про експортні обмеження, які завадили багатьом китайським компаніям отримати доступ до виробничого обладнання. У середині грудня з'явився список з 36 компаній, передача американських технологій яким вимагає ліцензії від Вашингтона. У нього потрапила, зокрема, компанія-постачальник чіпів флеш-пам'яті Yangtze Memory Technologies Co., яка вела переговори про постачання Apple Inc.

На тлі цього в Китаї зріс тиск на уряд Сі Цзіньпіна з приводу нарощування потужностей країни з виробництва мікросхем. Експерти прогнозують, що Китай зробить ставку на власні технології протягом наступних років.

"Вони дуже стурбовані ембарго на чіпи. Їхня довгострокова відповідь полягає в тому, що вони будуть розвивати власну індустрію чіпів", – говорить Баррі Нотон, професор Каліфорнійського університету в Сан-Дієго.

Зараз Китай розвиває технологію RISC-V, яка замінить потребу в мікросхемах, розроблених британською компанією Arm Ltd (використовуються в більшості смартфонів та інших пристроїв). Також Китай вклав гроші чіпові технології третього покоління, засновані на використанні нових матеріалів як карбід кремнію і нітрид галію. Західні країни поки не домінують в цьому напрямку.

Однак Китай вже багато років намагається побудувати передову напівпровідникову промисловість, і на цьому шляху у нього виникають серйозні проблеми, в їх числі – корупційні скандали. Раніше були відкриті кримінальні провадження щодо корупції стосовно бюрократів і впливових керівників компаній, пов'язаних з напівпровідниками. Серед них – техногігант Tsinghua Unigroup.

США та Китай - війна за технології

США намагаються збільшити свої виробничі потужності в рамках стратегічної конкуренції з Китаєм і обмежити доступ конкурента до високоякісних напівпровідникових технологій.

В рамках цих зусиль адміністрація президента США ввела нові обмеження на продаж деяких складних комп'ютерних чіпів в Китай і Росію.

У відповідь китайські виробники почали шукати способи обходу обмежень. Зокрема китайські чіпмейкери почали навмисно сповільнювати свої процесори, щоб обійти санкції США.

Війна за технології позначається і на американських виробниках техніки. Наприклад, після того, як Вашингтон ввів більш суворий експортний контроль щодо китайських технологічних компаній, Apple була змушена відмовитися від ідеї використання китайської пам'яті YMTC в своїх пристроях.

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