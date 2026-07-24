Експерти назвали 4 старі процесори, які залишаються чудовим вибором у 2026 році

Деякі моделі 10-річної давності й досі забезпечують гідну продуктивність у іграх та повсякденній роботі, а на ринку вживаних товарів коштують копійки.

Багато хто вважає, що процесори восьми- чи десятирічної давності вже не підходять для сучасних ПК, але це не завжди так. Деякі моделі досі забезпечують гідну продуктивність у відеоіграх та повсякденній роботі, а на вторинному ринку коштують копійки.

Експерт HowToGeek виділив чотири "застарілі" процесори, які й у 2026 році залишаються вдалим придбанням, якщо розуміти їхні обмеження.

Intel Core i7-8700 – хороший варіант для Windows 11

Відео дня

Випущений у 2017 році Intel Core i7-8700 став одним із перших масових процесорів компанії з шістьма ядрами та 12 потоками. Навіть через майже десять років цього достатньо для більшості сучасних ігор та завдань.

Однією з головних переваг моделі залишається офіційна підтримка Windows 11 – на відміну від перших процесорів AMD Ryzen. Чипсет також підтримує пам'ять DDR4 та SSD з інтерфейсом PCIe 3.0, яких, як і раніше, цілком вистачає для звичайного використання.

За даними тестів Gamers Nexus, Core i7-8700K у поєднанні з GeForce RTX 4090 забезпечує близько 88 FPS у Starfield, 69 FPS у Baldur's Gate 3 та понад 390 FPS у Rainbow Six Siege.

Ryzen 7 2700X – чудовий бюджетний процесор для багатозадачності

Ryzen 7 2700X з'явився у 2018 році й отримав вісім ядер та 16 потоків. Завдяки цьому процесор досі впевнено справляється не тільки з іграми, а й із важкими робочими завданнями.

На вторинному ринку Ryzen 7 2700X можна знайти приблизно за 50 доларів, що робить його одним із найвигідніших варіантів для складання недорогого ігрового ПК. Єдиним помітним недоліком залишається порівняно високе енергоспоживання – заявлений TDP становить 105 Вт.

Ryzen 5 1600 – найкращий вибір при мінімальному бюджеті

Незважаючи на відсутність офіційної підтримки Windows 11, Ryzen 5 1600 залишається цікавим варіантом для максимально дешевої збірки. Сьогодні цей 6-ядерний процесор можна придбати всього за 20–25 доларів, при цьому він здатний забезпечити комфортну роботу в браузері, офісних програмах та кіберспортивних іграх.

Додатковою перевагою є платформа AM4. У майбутньому користувач зможе замінити процесор на більш сучасні Ryzen 5 5600X або Ryzen 7 5700X3D без заміни материнської плати та оперативної пам’яті. Якщо Windows 11 не потрібна, експерти радять встановити один із легких дистрибутивів Linux.

Intel Core i7-6700K – несподівано хороший варіант для Linux

Core i7-6700K дебютував ще у 2015 році, але завдяки високій продуктивності одного ядра та хорошому потенціалу розгону здатний здивувати навіть сьогодні.

У ігрових тестах розігнаний до 4,5 ГГц процесор показав вражаючі результати: 299 FPS у Valorant (1440p, максимальні налаштування), 211 FPS у Counter-Strike 2 (1440p, низькі налаштування), 58 FPS у Starfield (1080p, середні налаштування) та 98 FPS у Cyberpunk 2077 (1080p, середні налаштування).

Головний недолік – відсутність офіційної підтримки Windows 11 і практично повна відсутність можливостей для подальшого апгрейду платформи LGA 1151. Тому цей процесор найчастіше рекомендують використовувати в недорогих ПК з Linux.

Раніше експерти назвали найкращі комбінації процесора та відеокарти для ігрового ПК у 2026 році. Список розбитий за різними бюджетами та очікуваною якістю графіки: 1080p, 2K та 4K.

Свіже опитування Steam показало, на якому ПК грає більшість геймерів світу у 2026 році. Мобільна RTX 4060 стала найпопулярнішою відеокартою серед геймерів, а процесори Intel вперше за довгий час зуміли збільшити свою частку.

Вас також можуть зацікавити такі новини: