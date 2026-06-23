Тисяча доларів за ПК-консоль: Valve розкрила вартість Steam Machine

Спочатку вартість консолі мала становити ~750$, але на ринок пам’яті вплинула криза, через яку сьогодні дорожчає вся техніка.

Valve оголосила офіційну вартість консолі-ПК Steam Machine. Найдешевша версія на 512 ГБ без геймпада коштуватиме 1049 доларів, що за поточним курсом становить майже 48 000 грн. Також буде версія на 2 ТБ за $1349.

Спочатку пристрій мав коштувати ~750$, однак втрутилася криза на ринку пам'яті, через яку сьогодні дорожчає вся техніка. Для порівняння, PlayStation 5 та Xbox Series X коштують удвічі дешевше, навіть PS5 Pro поки що не перевищила позначку в тисячу доларів.

Старт продажів Steam Machine заплановано на 25 червня – цього ж дня розпочнуться попередні замовлення на GTA 6. Першу партію пристроїв почнуть постачати 29 червня.

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Характеристики Steam Machine:

Процесор AMD Zen 4 з 6 ядрами та 12 потоками

AMD RDNA 3 з 28 обчислювальними блоками

16 ГБ оперативної пам'яті DDR5 + 8 ГБ відеопам'яті GDDR6

512 ГБ/2 ТБ NVMe SSD, роз'єм для картки microSD

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet

Steam Machine працює на SteamOS, операційній системі на базі Linux, і розрахована на запуск ігор із бібліотеки Steam. Щодо продуктивності обіцяють рівень PlayStation 5, а в деяких іграх навіть кращий.

Також Valve дозволить користувачам збирати свої Steam Machine з комп’ютерів на Windows. Корпорація тісно співпрацює з Nvidia, щоб додати підтримку її апаратного забезпечення в SteamOS.

Нагадаємо, у травні Valve розпочала продаж нового Steam Controller. Ажіотаж виявився настільки великим, що на eBay вже з’явилися перекупники, які пропонували ціни, у кілька разів вищі за офіційні. Геймпад повністю розкупили через 30 хвилин після початку продажів.

Також до кінця року відбудеться реліз Steam Frame. Це бездротовий VR-шолом, на якому можна запускати частину ігор без підключення до ПК. Крім того, на ньому можна запускати не тільки ігри для VR, а й звичайні.

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