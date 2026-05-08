Nintendo підвищує ціни на консоль Switch 2 через тиск з боку інвесторів

Корпорація Nintendo оголосила про підвищення цін на консоль Switch 2 одразу в декількох регіонах – США, Канаді, Європі та Японії. Рішення пояснюється "зміною ринкових умов та довгостроковими прогнозами щодо глобального бізнесу".

Нові ціни набудуть чинності 25 травня 2026 року в Японії та з 1 вересня 2026 року в інших регіонах, повідомляє The Verge.

У США консоль подорожчає з $449,99 до $499,99.

В Європі – з €469,99 до €499,99.

У Японії ціну піднімуть з ¥49 980 до ¥59 980.

Крім того, в Японії піднімуть ціни на перше покоління Switch і вартість передплати Nintendo Switch Online

Останнім часом ходили чутки про те, що інвестори тиснуть на Nintendo, вимагаючи підняти ціну на Switch 2 через зростання вартості пам'яті. За даними Bloomberg, як один з аргументів акціонери посилалися на нещодавнє подорожчання PS5 від Sony і просили вчинити так само.

Дефіцит і зростання вартості пам'яті стає дедалі критичнішим і низка компаній коригують стратегії. Так, Nvidia вперше за 30 років не випустить жодної нової відеокарти, Sony затримує вихід PS6 до 2029 року, а Valve підтвердила, що купити Steam Deck тепер стане складніше.

Нещодавно Nintendo представила нову гру Star Fox, створену ексклюзивно для Switch 2. Це перезапуск-ремейк культового рейкового шутера, який вийде вже 25 червня.

Наприкінці березня для Switch 2 вийшло оновлення з режимом Handheld Mode Boost. У ньому ігри з першої Nintendo Switch працюють у портативному режимі, нібито вони підключені до док-станції.

