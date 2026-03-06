Xbox анонсувала консоль наступного покоління – вона зможе запускати ПК-ігри

Пристрій має робочу назву Project Heli.

Нова глава Microsoft Gaming Аша Шарма, яка замінила на цій посаді Філа Спенсера, офіційно анонсувала наступний Xbox. Компанія випустила короткий тизер, розкривши назву консолі та підтвердивши деякі особливості.

Пристрій має робочу назву Project Helix – він зможе запускати ігри як з Xbox, так і з ПК. За заявами Шарми, наступний Xbox "стане найпродуктивнішим пристроєм на ринку".

Більше подробиць обіцяють озвучити наступного тижня, коли пройде конференція GDC. При цьому точна дата виходу консолі поки не називається. Раніше інсайдер Том Хендерсон писав, що через кризу пам'яті наступне покоління PlayStation і Xbox можуть перенести на 2029-2030 рік.

За даними Windows Central, наступна консоль Xbox стане повноцінним ігровим ПК на базі Windows. Геймери зможуть запускати Steam, Epic Games Store, Microsoft Office та інші додатки. А ось коштувати така консоль, за чутками, буде дорожче 1000 доларів.

Очікується, що Xbox Project Helix зіткнеться з конкуренцією з боку нової Steam Machine від Valve. Реліз останньої очікується вже в першій половині 2026 року. Компанія обіцяє 4К/60 з FSR в більшості ігор, дуже тиху роботу і купу стильних змінних панелей.

