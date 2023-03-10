За даними джерела, користувачам слід запастися терпінням.

Інсайдер і фахівець в дисплейної індустрії Росс Янг повідомив, в які терміни варто чекати від Apple першого iPhone з підекранною системою Face ID. За даними джерела, користувачам слід запастися терпінням.

Якщо раніше таку систему приписували iPhone 15, то тепер, за даними Янга, ця дата зрушилася мінімум на рік вперед через "проблеми з сенсорами". Якщо це виявиться правдою, то першим айфоном з підекранним Face ID може стати умовний iPhone 17.

Нагадаємо, раніше Apple нібито тестувала підекранний Touch ID в смартфонах лінійки iPhone 13, але відмовилася від нього, оскільки у компанії є "довгострокова" мета встановити систему датчиків Face ID під дисплеєм.

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Янг також ще раз підтвердив, що нова "фішка" Dynamic Island з'явиться у всіх моделях iPhone 2023 року. При цьому вона повинна стати ще розумнішою: наприклад, в неї можна буде перетягнути будь-який файл, і той додасться в буфер обміну. А при перемиканні в інший застосунок "острівець" запропонує "витягнути" збережений файл.

Що прямо зараз відомо про iPhone 15

Презентація лінійки iPhone 15 відбудеться у вересні 2023 року. Apple вже офіційно підтвердила, що всі майбутні айфони, починаючи з iPhone 15, перейдуть з Lightning на USB-C. У найближчі роки компанія також поступово переведе на єдиний роз'єм навушники AirPods і аксесуари для Mac.

Якщо вірити інсайдерській інформації, базові моделі цього року будуть більш збалансованим, щоб скоротити прірву між дешевими та дорогими версіями та підвищити продажі всієї лінійки. Окрім нової 48-Мп камери та Dynamic Island, iPhone 15 і 15 Plus також отримають новий процесор Apple A16, роз'єм USB-C і вигнуті грані.

Також очікується, що Apple замінить версію Pro Max в лінійці iPhone 15 на флагманську модель з приставкою Ultra. Такий айфон отримає більш продуктивний процесор, перископну камеру і поліпшену селфі-камеру. До того ж він стане першим "титановим" айфоном, чутки про який ходять вже кілька років.

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