Реліз сервісу відбудеться вже цього літа.

Цього літа Instagram запустить нову соцмережу з текстовими постами, яка буде конкурувати з Twitter. Про це говорять джерела газети Bloomberg.

За даними видання, додаток в цю хвилину тестується розробниками і неназваними знаменитостями і інфлюенсерами, які могли б допомогти в просуванні нового сервісу. При цьому сервіс не буде частиною Instagram, але його обліковий запис можна буде пов'язати з новим сервісом.

Судячи з презентації, інтерфейс сервісу візуально буде нагадувати Instagram, а функціонально – Twitter і Mastodon. На скріншоті наголошується, що публікації обмежені 500 символами, що майже в два рази більше ліміту в Twitter (280 знаків). До них можна буде прикріплювати посилання, фото і відео.

Відео дня

Також новинка буде децентралізована: будь-який охочий зможе запустити власний сервер, який зв'язується з іншими. Вперше про розробку соцмережі стало відомо у березні від видання Platformer, а через три місяці стало відомо, що незабаром її вже готові запустити.

Ілон Маск купив Twitter: що зараз відбувається в компанії

Новий власник Twitter Ілон Маск активно шукає нові способи монетизації платформи, що призвело до остаточної переробки процесу верифікації акаунтів. Замість того щоб використовувати "синю галочку" для боротьби з дезінформацією, вона тепер видається тільки тим, хто готовий щомісяця платити Маску від 8 до 1000 доларів.

Паралельно новий власник Twitter експериментує з алгоритмічною стрічкою – тепер в ній з'являються тільки верифіковані акаунти. Твіти більшості користувачів платформи, у яких немає синьої галочки, будуть видні тільки в іншій, хронологічній стрічці, де всі пости авторів з ваших підписок йдуть послідовно.

Окрім "синьої галочки" поруч з ім'ям підписка Twitter Blue дозволяє отримати і ряд інших переваг. Наприклад, можна створювати довші твіти, редагувати (протягом 30 хвилин після публікації) і скасовувати їх. Крім того, підписники бачать вдвічі менше реклами.

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