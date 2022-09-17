Це компактна ігрова система з великою кількістю портів та можливостями доапгрейда.

Лінійка міні-комп'ютерів Intel NUC поповнилася пристроями NUC 12 Enthusiast. Це компактна ігрова система з великою кількістю портів і можливостями доапгрейда.

В основі новинки лежить 14-ядерний процесор Core i7-12700h і відеокарта Arc A770M, яка поставляється з 16 ГБ відеопам'яті та 32 ядрами Xe. Поки ні в яких інших пристроях вона ще не доступна.

Також міні-ПК пропонує до 64 ГБ оперативної пам'яті DDR4-3200, три слоти M. 2 під накопичувачі, шість портів USB 3.2 Gen2, два Thunderbolt 4, слот картридера, відеовиходи HDMI 2.1 і два DisplayPort 2.0. Для живлення міні-комп'ютера використовується зовнішній адаптер номіналом 330 Вт.

Окремо варто виділити габарити новинки - 230 x 180 x 60 мм – тобто обсяг становить близько 2,5 літрів. Базову версію NUC 12 Enthusiast з 8 ГБ оперативки 256 ГБ накопичувача оцінили в $1699 (~60 000 грн). Модель з 16 ГБ ОЗУ та 1 ТБ SSD обійдеться вже в $1945 (~70 000 грн).

Настільну ж версію Arc A770 Intel продовжує активно показувати, але поки не говорить про її вартість і дату надходження в продаж. З чуток, вона буде коштувати 399 доларів (~11 800 грн), а в конкуренти їй записали дорожчі Radeon RX 6650 XT і GeForce RTX 3060 Ti.

До цього в мережі вже публікували перші тести флагманської Intel Arc Alchemist. Так, у тесті GPGPU новинка випередила GeForce 3070 Ti, але поступилася Radeon rx 6800. Але для повноти картини варто дочекатися тестів в інших бенчмарках і іграх.

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