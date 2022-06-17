Компанія Bleu Jour, яка спеціалізується на збірці невеликих десктопних систем, випустила міні-комп'ютер Kubb Mini. Пограти на такому пристрої навряд чи вийде, а ось для перегляду відео і роботи – саме те.
Він виготовлений в крихітному корпусі з алюмінію, який має розміри 6,8×6,8×6,8 см, пише портал Liliputing.
Усередині цього малюка знайшлося місце 4-ядерному процесору Intel Celeron N5105 з 4 МБ кеш-пам'яті третього рівня і показником TDP 10 Вт. ОЗУ – 8 ГБ LPDDR4. Для OC і зберігання даних передбачений накопичувач M. 2 на 128 ГБ.
Його можна підключати до ТБ, моніторів, проєкторів та інших пристроїв – для цього є набір портів. За виведення картинки відповідає вбудована графіка Intel UHD, яка підтримує відтворення 4К-відео. Розробники гарантують безшумну роботу пристрою.
Ціна Kubb Mini – 350 євро (~10 000 грн).
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