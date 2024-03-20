Проводити повноцінну презентацію в Apple не стануть: новинки просто з'являться на сайті компанії.

До кінця березня Apple анонсує одразу два планшети – iPad Air і iPad Pro. Обидва апдейти будуть досить значними, але проводити повноцінну презентацію не стануть: вони просто з'являться на сайті компанії, пише MacRumors.

Уже відомо, що iPad Pro вперше отримають OLED-панелі замість раніше застосованих LCD. Вони яскравіші, енергоефективніші, окрім іншого, такі моделі будуть тоншими і легшими. Але й коштуватимуть вони майже вдвічі дорожче за поточну модель: $1500 за 11-дюймову версію і $2000 за 13-дюймову.

Що стосується Air-планшетів, то це сімейство вперше в історії вийде у двох розмірах і отримає нову діагональ 12,9 дюйма. Раніше в мережі показували незвичайний дизайн тильної камери: нагадує iPhone X, але з одним сенсором. Знизу від неї розташований спалах.

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Також разом із новими планшетами анонсують нові аксесуари: клавіатуру Magic Keyboard для iPad Pro і стилус Apple Pencil.

Згідно зі свіжими даними, що надходять з Азії, компанія анонсує новинки у вівторок, 26 березня, але в продаж вони надійдуть тільки у квітні.

Цієї весни Apple вже оновила MacBook Air – тепер із чипом M3. Вони до 60% швидші, ніж модель із чипом M1, і до 13 разів швидші, ніж найпотужніший MacBook Air на базі Intel. 13-дюймова модель коштує від $1100, а 15-дюймова – від $1300.

А в лютому вийшла Vision Pro – революційна і дуже дорога гарнітура змішаної реальності Apple. ЗМІ писали, що девайс не викликав великого ентузіазму у користувачів, також є відомості про масові повернення.

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