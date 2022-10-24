Він розповів, що втратив око через рак, але вирішив не впадати у відчай і "прокачати" себе.

На форумі Reddit з'явилася історія хлопця, який, позбувшись ока, вирішив перетворити свій недолік в перевагу і виготовив собі протез з вбудованим ліхтариком.

В короткому ролику, присвяченому пристрою, наш герой розповідає і показує, що він майже не гріється і не доставляє дискомфорту, а одного заряду вистачає на 20 годин роботи. Світлодіод активується при певному русі ока.

Зазначається, що в цілях власної безпеки він не використовує його на повну потужність, але планує поліпшити розробку. Свою розробку блогер назвав "титановою черепною лампою" (Titanium Skull Lamp). Все обладнання та джерело живлення знаходяться всередині очного протеза.

Ролик швидко став вірусним, зібравши за менше, ніж день сотні тисяч переглядів і тисячі коментарів.

У США людині вперше вживили в мозок нейрочип

Цього літа ми розповідали історію стартапу Synchron, який першим в США отримав дозвіл на імплантацію нейрочипа в мозок людини. Пацієнт був з важким паралічем.

Тепер, за допомогою нейрочипа, людина здатна чатитися в Інтернеті, здійснювати онлайн-покупки і виконувати інші завдання.

Паралельно компанія Маска Neuralink працює над створенням набагато меншого за розміром і більш потужного імплантату, який, крім іншого, дозволить контролювати гормони, боротися з депресіями та навіть зможе змусити мозок працювати ефективніше. Втім, мільярдер ще в 2019 році розраховував, що тестування на людях стартує у 2020 році, але його компанія так і не отримала схвалення на випробування на людях.

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