Пізніше на цей рік також заплановано глобальне road show для українських стартапів по всьому світу.

З 5 по 8 січня 2022 року в американському Лас-Вегасі проходить масштабне шоу побутової електроніки Consumer Electronics Show (CES), де сміливі новатори з усього світу представляють свої технологічні нововведення.

Серед них знайшлося місце і для українських технологічних компаній. Вперше відразу 8 стартапів представлять Україну на CES 2022. УНІАН знайомить читачів з переможцями відбору.

Технологія, здатна суттєво поліпшити життя людям з обмеженими можливостями, в якій не обійшлося без зворушливої історії. Засновник Esper Дмитро Газда створив стартап, надихнувшись дружбою з дівчинкою, яка втратила руку в результаті аварії. Це і послужило відправною точкою в створенні біонічного протеза кістки руки.

Прямий шлях зберегти світ від пластику. Щітка складається з перероблених матеріалів, таких як папір на основі целюлози цукрового очерету і нейлонова щетина.

Проєкт займається розробкою розумних насадок на милиці, які через сенсори контролюють і фіксують в програмі навантаження на тіло. Це допомагає прискорити процес відновлення пацієнтів із захворюваннями та/або пошкодженнями нижніх кінцівок, знизити ризик ускладнень і запобігти повторній травмі.

Для цінителів VR. На зміну докучливим проводам прийшли безпечні лазерні промені, які дозволяють грати, не сковуючи свої рухи та не турбуючись щось зачепити.

Єдиний софтверний продукт – зате який. Стартап Manna за допомогою смартфона, натільних сенсорів і сучасної 6DOF-навігації дозволить кожному охочому стати частинкою VR-середовища, створивши свого 3D-двійника. За задумом авторів, аватар може переміщатися по різних локаціях, спілкуватися з аватарами інших людей, ставити їм лайки, ділитися контентом з Manna в соцмережах.

Мабуть, найяскравіший з наших стартапів. Творці Neverdark привезли на конференцію біокамін зі справжнім вогнем, але без диму і запаху. Новий представник "розумного" будинку заправляється спеціальними картриджами і дозволяє вибирати комфортний рівень полум'я.

Пристрій кріпиться в області серця за допомогою спеціального пластиру з датчиком. Завдяки йому лікарі можуть відстежувати через мобільний додаток показники ЕКГ, частоту серцебиття і дихання, якість сну і т.д. Як заявляють творці, пристрій здатний попередити близько 40 різних захворювань.

Українські стартапи також привезли на виставку "першу у світі емоційну маску" Qudi. Вона реагує на рухи голови, відкриває рот під час розмови і може показувати різні анімації спікера. Якщо качати головою з боку в бік, з'явиться напис "Ні", якщо кивати – тоді "так".

Через Bluetooth та застосунок можна вибрати емоджі чи малюнки, які транслюватимуться на масці. Це рішення для тих, хто хоче одночасно залишатися анонімним та створювати унікальний контент.

Читайте такожНазвано топ-5 айтішних професій, які будуть найзатребуванішими у 2022 роціДо речі, на цей рік також заплановано глобальне "road show" для українських стартапів по всьому світу. Серед точок цього маршруту – London Tech Week, Expo 2020 у Дубаї та Web Summit у Лісабоні.

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