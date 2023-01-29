Повідомляється, що Facebook використовує так зване "негативне тестування".

Колишній співробітник Facebook Джордж Хейворд, який відповідав за обробку та аналіз даних, повідомив, що компанія може навмисно розряджати батареї смартфонів користувачів через свої мобільні застосунки.

Як пояснюється у матеріалі The New York Post, Facebook використовує так зване "негативне тестування". Воно дозволяє протестувати якісь функції потай від користувачів, тим самим розряджаючи батарею активніше, ніж зазвичай.

Колишній працівник стверджує, що його звільнили за відмову брати участь у негативному тестуванні. "Я сказав менеджеру: "це може нашкодити комусь", і вона сказала, що, завдавши шкоди кільком, ми зможемо допомогти більшості", – розповідає співрозмовник.

Відео дня

За словами Хейворда, більшість людей навіть не уявляють, яка кількість соцмереж, окрім Facebook, може навмисно розряджати ваш акумулятор.

Як дізнатися, які програми найбільше розряджають батарею

Просто перейдіть в "Налаштування", потім до "Акумулятору". Перед вами відобразиться список активних додатків. У відсотках буде вказано, яку кількість енергії вони витрачають.

Використовуючи самі енергомісткі застосунки, ви повинні бути готові до того, що зарядка буде потрібно досить скоро.

Раніше УНІАН ділився порадами, як довше зберегти заряд на телефоні в умовах відсутності світла. Нічого завантажувати або встановлювати не потрібно: всі необхідні інструменти вже вбудовані в систему.

Вас також можуть зацікавити новини: