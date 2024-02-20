Два нових відтінки замінять "титановий синій" і "природний титан", який вперше з'явився в iPhone 15 Pro.

Відомий Аpple-інсайдер, що приховується в соцмережах під ніком Majin Bu, заявив, що у серії iPhone 16 Pro з'явиться два нових кольори. Флагманські смартфони вийдуть в Desert Titanium і Titanium Gray.

Перший являє собою новий відтінок золотого, в стилі iPhone 14 Pro, але з більш "глибокими" тонами. Другий дуже нагадує "просторово-сірий", який використовувався ще в iPhone 6 Багато років тому.

Нові кольори iPhone 16 Pro показали на рендерах:

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Таким чином, новий золотий і сірий відтінок замінять "титановий синій" і "натуральний титан", який вперше з'явився в iPhone 15 Pro. Також на вибір покупцям залишаться стандартні варіанти – білий і чорний.

Зазначається, що один з найулюбленіших кольорів фанатів Apple залишається "сірий космос", в який зараз фарбують не тільки iPhone, але й MacBook. А в 2013 році Apple випустила золотий iPhone 5s, що міцно закріпився в лінійці смартфонів.

Нагадаємо, що анонс лінійки iPhone 16, в тому числі і Pro-моделей, повинен відбутися у вересні 2024 року. Пристроям приписують радикально новий дизайн камери, а на корпусі з'явиться ще одна кнопка, за допомогою якої можна буде налаштовувати зум і фокус.

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