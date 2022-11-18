Microsoft Defender, вбудований в Windows, несподівано зазнав фіаско у порівнянні з найближчими конкурентами.

Фахівці незалежної лабораторії AV-Test провели тестування цілого ряду антивірусних застосунків, розроблених для домашнього використання на Windows, і на основі цього сформували рейтинг.

Так, одним з найненадійніших антивірусів експерти назвали вбудований в Windows продукт Microsoft Defender ("Захисник Windows"). Програма від Microsoft розділила останній рядок з Application Whitelisting американської компанії PC Matic.

На думку фахівців AV-Test, обидва ці антивіруси істотно уповільнюють копіювання файлів і установку програм на Windows, а також не особливо добре проявляють себе при виявленні атак з використанням вразливостей нульового дня.

Відео дня

Загалом у випробуваннях взяло участь 19 антивірусних продуктів. З них 11 набрали максимальні 18 балів – високі оцінки експерти віддали за рівень захисту, продуктивність і інтерфейс. Серед них:

Avast Free Antivirus і One Essential

AVG Internet Security

Avira Internet Security

AhnLab V3 Internet Security

BitDefender Internet Security

G Data Total Security

Kaspersky Internet Security

K7 Total Security

Malwarebytes Premium

Norton 360.

Інші популярні продукти, такі як F-Secure SAFE, McAfee Total Protection, Kaspersky Internet Security, Vipre Advanced Security, набрали 17,5 балів.

Чи потрібен антивірус у 2022 році, якщо ви обережні?

Сучасні антивіруси – це щось більше, ніж просто фільтр від шкідливих програм. Наприклад, вони можуть захистити вас від фішингових атак, кібер-атак та програм-вимагачів. Також більшість антивірусів пропонують додаткові функції на кшталт спам-фільтрів, батьківського контролю, розширеного брандмауеру і т. д.

При цьому заведено вважати, що від вірусів можна захиститися, банально дотримуючись принципів веб-гігієни. І це певною мірою вірно, але щороку з'являються нові шкідливі програми та віруси. Можливо, завтра ви зіткнетеся з чимось, що стане для вас несподіванкою.

УНІАН ділився своїм топом безкоштовних антивірусів, які підійдуть для комфортного домашнього використання, гарантуючи якісний захист від вірусів.

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