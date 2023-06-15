Компанія рекомендує користувачам оновитися відразу до Windows 11.

Софтверний гігант Micosoft випустив останнє оновлення для операційної системи Windows 10 версії 21H2. І нагадав, що з 13 червня не підтримує цю ОС. Це означає, що на неї більше не будуть приходити щомісячні апдейти з поліпшеннями безпеки, виправленнями помилок та іншими змінами.

Тим, хто "сидить" на Windows 10 21H2, рекомендується якомога швидше оновитися до останньої версії "десятки" – 22H2 – щоб забезпечити захист і актуальність своїх систем.

При цьому в Microsoft підкреслили, що її підтримка протриває лише до жовтня 2025 року. Тому компанія пропонує відразу перейти на Windows 11.

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Microsoft випустила Windows 10 21H2 разом із першим випуском Windows 11 восени 2021 року. На сьогодні це найпопулярніша і одна з найстабільніших версій "вінди". Згідно з даними агентства AdDuplex на початок 2023 року, нею користувалися близько 35% користувачів по всьому світу.

Windows 10 – все: Microsoft припиняє випуск оновлень для ОС

Microsoft всіляко намагається "пересадити" користувачів на нову ОС і раніше оголосила, що Windows 10 більше не буде отримувати функціональні нововведення – тільки виправлення помилок і патчі безпеки. Повністю підтримка системи закінчиться в 2025 році.

Також Windows 11 постійно отримує різні круті функції. Наприклад, в додатку "Фото" з'явилася нова корисна функція, яка допомагає за лічені секунди видалити дефекти або непотрібні об'єкти з фотографії. Також компанія додала підтримку RAR-архівів на рівні системи. Тобто, користувачам більше не доведеться встановлювати сторонні додатки на зразок WinRAR для розпакування або стиснення файлів.

А тим часом вже наступного року вийде Windows 12, в якій акцент буде зроблений на штучному інтелекті та оптимізації апаратного та програмного забезпечення. А в плані дизайну Windows 12 буде ще більше схожа на MacOS.

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